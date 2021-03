FC Twente Vrouwen laat twee 15-jarige speelsters doorstromen uit beloften

Technisch manager René Roord is trots op de ontwikkeling: "We zijn ontzettend blij dat Wieke en Sterre doorstromen vanuit de beloften en we hen kunnen toevoegen aan onze selectie. Ons beloftenelftal heeft een moeilijke start gehad, maar het team ontwikkelt zich steeds beter, dat zie je met de overstap van deze twee jonge talentvolle speelsters terug. Dit sluit ook aan bij onze visie. We willen bij FC Twente Vrouwen jong talent uit de regio verder ontwikkelen en klaarstomen voor de eerste selectie."

Ontzettend blij

Kaptein speelde eerder bij Achilles'12 in Hengelo en speelt sinds dit seizoen bij Twente: "Ik was zo ontzettend blij toen ik hoorde dat FC Twente mij een contract wilde geven. Ik ben nog maar 15 en het is toch geweldig dat ik mag voetballen bij zo’n mooie club. Ik kom uit een echte voetbalfamilie en met mijn broers Steff en Cas voetbal ik veel, ze zijn heel trots op mij. Afgelopen maanden hebben we al mee kunnen trainen bij de eerste selectie. Als je met de beste speelsters van Nederland op het veld staat, leer je zo ontzettend veel. Het is heel mooi om opeens tussen internationals als Renate Jansen, Kika van Es en Lynn Wilms te staan, dat zijn heel leerzame momenten. Iedereen in het team helpt je overal mee, het is een heel fijne groep."

Droom die uitkomt

Kroezen speelde eerder bij PH in Almelo en ook zij is bezig aan haar eerste seizoen bij Twente. "Ik ging al vaak naar FC Twente om wedstrijden en trainingen te kijken. Dat ik nu echt bij FC Twente ga voetballen, dat is een voetbaldroom die uitkomt. Ik heb altijd gezegd dat ik bij FC Twente wilde voetballen en dat gaat nu echt gebeuren. Heel bizar." Ook zij trainde dus al mee bij het eerste: "Dat waren al heel bijzondere ervaringen en daar leer je in korte tijd veel van. Dan sta je opeens naast speelsters die op een EK en WK hebben gespeeld. Tijdens de trainingen ligt het niveau stukken hoger en moet je zelf daar in mee gaan. We krijgen als jonge speelsters goede adviezen en de trainers zijn veel met ons bezig."