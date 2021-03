Trainen in groepen mag tot 27 jaar, oudere spelers worden bij SV Zwolle gemist

De jongere spelers waren dolblij dat ze eindelijk weer eens in een grotere groep konden trainen en een partijtje voetbal konden spelen. Als was het maar om een half veld en duurde de wedstrijden zo'n tien minuten. Het was fijn om weer met teamgenoten samen op het veld te staan en met elkaar te trainen, zo laat Dennis Sylla weten. Sinds de lock down is er wel getraind, maar niet in duels en dat is toch anders.

Conditie

Zijn conditie is tijdens de lock down wel wat achteruit gegaan. Dennis deed veel aan hardlopen. Maar het trainen op het veld waarbij het vooral gaat om hard rennen en stilstaan viel toch wel wat zwaar. Hij richt zijn met de trainingen vooral op het volgende voetbalseizoen, als die tenminste doorgaat. De wedstrijden van het huidige seizoen zijn allemaal afgelast.

Te oud

Teamgenoot Willem Busscher is 34 jaar en trainde op de achtergrond mee, dus op afstand. Hij had de helft van het veld voor zich alleen en mocht niet meedoen met de partijtjes waarbij de teamleden tegen elkaar speelden. De regel waarin de leeftijd voorschrijft of je wel of niet in teamverband op het veld mag spelen valt zwaar. Hij voelt zich topfit en ondanks dat buitengesloten. Hij legt zich er toch maar bij neer.

Speelvreugde

Trainer Marco Onderberg ziet dat bij de jongere twintigers de speelvreugde er vanaf straalt. De wedstrijdjes tegen elkaar is waar de spelers het meest naar hebben verlangd. Vooraf had de trainer al beloofd dat dit onderdeel zeker tijdens de eerste training op het programma staat. Zoals gebruikelijk werd een warming up gedaan met wat conditie oefeningen. Het viel hem nog niet tegen hoe fit iedereen is. Ondanks dat wordt de competitie flink gemist. Wat er tijdens de training vooral gebeurt is vooruitkijken naar de nieuwe competitie.