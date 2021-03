Bergingsactie op Zwarte Water resulteert in bijzondere vangst

Verrassende vangst in het Zwarte Water (Foto: Pieter Polman)

Een grote bergingsactie op het Zwarte Water bij Hasselt resulteerde vanmorgen in een bijzonder resultaat. De politie verwachtte namelijk een auto te vinden, maar dat pakte toch anders uit. De auto bleek een opduwertje, dat er waarschijnlijk al jaren lag.

Een vissersboot had recent contact opgenomen met de politie, omdat hij op zijn sonar een auto gezien dacht te hebben op de bodem van de rivier. Een politieschip had ook de nodige metingen verricht en ook daaruit bleek dat het stuk ijzer op de bodem de contouren had van een auto.

Voorbereidingen

Afgelopen week werden de voorbereidingen getroffen voor een bergingsactie. Omdat er mogelijk nog een lichaam in de ‘auto’ kon zitten, werd ook het forensische onderzoeksteam richting Hasselt gestuurd. Ook wilde de politie de auto controleren op sporen, omdat het voertuig wellicht na een misdrijf gedumpt zou kunnen zijn.

Nadat aan de hand van doorgegeven coördinaten de locatie inzichtelijk was, gingen de duikers te water. “Maar op ongeveer 3,5 meter diepte vonden we geen auto, maar een oud opduwertje die daar een keer gezonken is”, vertelt Luciën Schuite van het gelijknamige duikbedrijf uit Zwartsluis.

Klein sleepbootje

Een opduwertje is een klein sleepbootje, dat vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gebruikt als bijboot bij tjalken en klippers. Het scheepswrak werd vervolgens via een kraan van een waterbouwer uit Sliedrecht omhoog gehaald.

Veel was er niet meer van over, vermoedelijk lag het vaartuig al jarenlang op de bodem. “En we hebben geen sporen aangetroffen die de situatie verdacht maken”, besluit een politiewoordvoerder.