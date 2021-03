Het ijs ligt 's ochtends nog op de auto, maar in Heino is het buitenzwembad weer open

Net als de buitenzwembaden in onder meer Deventer, Hengelo en Zwartsluis start het zwemseizoen ook in Heino eerder: namelijk vandaag al. En dat is een maand of twee vroeger dan in andere jaren. "Mensen willen toch bewegen", stelt Ter Laak. Er is plek voor ongeveer 15 zwemmers per uur.

'De mensen staan nog net niet in de rij'

Of er animo is? "De mensen staan nog net niet in de rij, maar vandaag zitten we de hele dag al vol gereserveerd", aldus Ter Laak. "Vanuit de hele regio komen mensen hier zwemmen. We hebben aanvragen uit Zwolle, Hardenberg, Nijverdal en natuurlijk uit Heino en Raalte. Dat is echt leuk."

Al vanaf het moment dat bekend werd gemaakt dat het bad open zou gaan, stroomden de aanmeldingen binnen, vertelt Henry Bronkhorst van Sportbedrijf Raalte. "Ik denk dat 300 á 400 mensen zich hebben aangemeld om op de hoogte te blijven."



"We hadden bedacht om tot 14:00 uur op te zijn op zondag, maar we houden het tot 17:00 uur open om te zorgen dat iedereen die wil komen zwemmen vandaag ook kan komen."

Ook prins carnaval nam een duik (Foto: Inge Kleinlangevelsloo)

De eerste zwemmers doken onder toeziend oog van wethouder Dennis Melenhorst het water in. Zelf voelde hij weinig behoefte om ook een duik te nemen. "Ik heb wel behoefte om te duiken, maar niet bij -2 om heel eerlijk te zijn", lacht hij.

Toch is Melenhorst niet verrast door de animo voor het buitenzwemmen. "Je merkte het al bij het schaatsen. Mensen willen bewegen, elkaar toch ontmoeten. Dit is volgens mij een voorbeeld waar dat prachtig vormgegeven is."

'Het is goed op temperatuur'

En of het een beetje lekker zwemmen is met een temperatuur rond het vriespunt? "Zwemmen is heel goed te doen. Je ziet het ook he, de damp komt van het water. Het is goed op temperatuur."

Wie wil zwemmen in het buitenbad van Heino, moet wel eerst een plekje reserveren. Dat kan op de website van het Sportbedrijf.