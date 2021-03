Het is Dialectmaand! Hoe zeg jij 'ik ga naar huis om de aardappelen te koken'?

Met die zin trokken we vandaag de provincie in. We lieten mensen in Blokzijl, Kampen, Ommen, Heino, Goor en Losser deze zin in dialect voorlezen. Luister zelf:

Sterft het dialect uit? Velen hopen van niet, toch wordt er steeds minder dialect gesproken. Vooral onder jongeren is het spreken van spreektaal niet populair.

Oproep

Wij zijn deze Maart Dialectmaand op zoek naar het dialectwoord waarvan je altijd dacht: hè? Maar dat is toch gewoon Nederlands?

Voor Overijsselaars die wel eens buiten onze provincie komen is het misschien een herkenbaar probleem. Dat je in een gesprek een woord of uitdrukking gebruikt die kennelijk niet Nederlands is. Wat dacht je bijvoorbeeld van 'daar doe ik niks op uit', 'het raam los doen' of 'ze hangen er met de benen uit.'

We zoeken naar dit soort dialectwoorden. Schiet jou iets te binnen? Stuur het naar ons op via deze link!