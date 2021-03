Bert Konterman terug bij 'zijn' PEC Zwolle: "Zit te genieten, mijn hart ligt bij deze club"

"Ik zit te genieten. Ik ben blij dat ik weer wat te doen heb en ook bij m'n oude club. Voelt goed", begint de trainer, die als jeugdcoach bij de KNVB weinig te doen had de laatste tijd. "Ik heb het vrij rustig gehad de laatste maanden. Eigenlijk vanaf maart nul interlands meer meegemaakt. Ik ben nog stand-by geweest voor Jong Oranje naar Wit-Rusland en Noorwegen thuis. Daarnaast alleen wat webinars gedaan en bezoeken aan basisscholen om daar bewegen weer een beetje op de rit te krijgen. Maar echt met voetbal bezig zijn, nee." En dus was het allemaal weer even wennen. "Het is aftasten. Thuis heb ik best veel voorbereid. Dingen die ik heb gezien en gehoord, dat wil ik onderzoeken Dat wil ik even checken en zo, maar op het veld staan is even observeren, lekker erin komen en dan gaan we ons vanzelf weer met meer dingen bemoeien.

Hart bij deze club

Konterman was al als speler en ook daarna werkzaam bij PEC. "Mijn hart ligt bij deze club, ik ben hier grootgebracht en heb veel meegemaakt. Ik ken de hele staf zo'n beetje, ik ken al heel veel spelers, ik ken de organisatie. Dus het is voor mij als verstandsmens een heerlijke plek om in te stappen. Om een keer zo'n kans te grijpen." Toch zei hij niet direct ja toen Mike Willems hem belde. "Ik zit soms teveel in m'n hoofd en je ziet ook beren op de weg dan. Ik ben iemand die alles wil voorbereiden tot in de puntjes, dus je wil de tijd hebben, je wil alles overzien, je wil grip op dingen houden en nu stap je pardoes midden in een seizoen. Dus aan speelwijze en fysieke dingen heb ik eigenlijk niets kunnen doen en daar ga ik ook niet meer heel veel aan veranderen. Dus dan moet je gewoon verder met wat er is, dat moet ik goed onderzoeken en dat moet goed voelen, als ik dat ga doen."

Iedereen helpen

Wat wil Konterman bereiken bij PEC de komende maanden? "Met name om iedereen de komende weken te helpen als mens, maar ook als voetballer. Ik heb natuurlijk zelf wel veel meegemaakt als voetballer en deze staan allemaal aan het begin van een hele mooie carrière. Ik wil ze daar graag bij helpen met de stafleden in de laatste tien weken. We kunnen ze nog genoeg bijleren, ook als mens. En als dat allemaal gaat lukken, dan gaat die groep als een tierelier straks en dat is eigenlijk onze insteek."

We gaan het zien

Of Konterman ook na de zomer bij PEC werkzaam is, mogelijk als assistent van Art Langeler, is nog niet duidelijk. "Nee, dat is nog niet zeker en daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik ben blij dat ik vandaag weer op het veld sta en we gaan de komende weken wel zien wat er verder allemaal gaat gebeuren. In principe is het de KNVB weer vanaf 1 juli, maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren, we gaan het zien."