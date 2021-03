Kapper Jacky is helemaal happy: "Eindelijk weer klantjes geknipt"

Jacky mag eindelijk weer knippen:

Waar kappers in Nederland nog tot woensdag moeten wachten, kunnen de Duitsers vandaag al van hun coupe de corona worden verlost.

Jacky houdt van haar klantjes

En die Duitsers zijn maar wat blij om hun kapper weer te zien; de balie staat vol met cadeautjes voor de Enschedese. "Wij houden van de klantjes, maar de klantjes ook van ons", zegt Jacky.

Een van 'de klantjes' is Doris, die met een fles wijn als cadeautje binnenkomt. "Het is zeker weer even wennen", zegt Jacky terwijl ze het haar van Doris in de verf zet. "Ik heb de klanten enorm gemist, maar we hielden contact via WhatsApp en videobellen."

Klanten knippen eigen haar

Zo ook met Doris, die eerder een foto van haar (te) lange manen opstuurde. Nu gaat eindelijk de schaar d'r in. "Maar er zijn ook klanten die zelf aan de slag zijn gegaan", zegt Jacky. "Daar gaan we nog een hele klus aan krijgen."

Doris stuurde Jacky regelmatig foto's van haar coronakapsel (Foto: RTV Oost / Nout Peper)

Aan werk geen gebrek. "We beginnen om acht uur 's ochtends en gaan door tot een uur of half negen. Helaas kunnen we niet langer door vanwege de avondklok", zegt Jacky. Ze heeft nog een lange werkweek voor de boeg, hoewel het voor Jacky niet als werk aanvoelt. "Ik ben gewoon blij om mijn klantjes weer te zien!"