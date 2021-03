Coronarisico in IJsselland terug naar niveau 4: zeer ernstig

Elke twee weken wordt het risiconiveau van elke veiligheidsregio in Nederland opnieuw beoordeeld op het coronadashboard van de overheid. Maandenlang zaten alle 25 regio's steevast op het hoogste risiconiveau: zeer ernstig (niveau 4). Tot twee weken geleden, toen IJsselland en Gelderland-Midden een ander kleurtje kregen op de kaart. Nu is de situatie in elke regio weer 'zeer ernstig'.

Welke cijfers zijn nodig voor welk risiconiveau? (Foto: Coronadashboard Rijksoverheid)

Om het risiconiveau per regio te bepalen, wordt gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen 'ernstig' is en het aantal ziekenhuisopnames 'zorgelijk', dan geldt het risiconiveau ‘ernstig’.

In de regio IJsselland werden de afgelopen zeven dagen 717 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, oftewel 135 per 100.000 inwoners. Er werden 27 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, wat in IJsselland neerkomt op ongeveer 51 per 1.000.000 inwoners. Deze twee cijfers maken samen dat het risiconiveau in IJsselland weer op niveau 4 zit.

Zoals voorspeld

Directeur Rianne van den Berg van GGD IJsselland zag twee weken geleden al aankomen dat dit zou gebeuren. "Het RIVM verwacht weer een stijging te zien van het aantal besmettingen", zei ze destijds. "De status ‘zorgelijk’ is daardoor hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Hoe graag we dat ook anders zouden willen."

Twente

In Twente is het risiconiveau al vanaf 21 oktober 'zeer ernstig' en de verwachting is dat dit nog wel even zo blijft. In deze regio werden de afgelopen zeven dagen 973 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, oftewel 143 per 100.000 inwoners. Er werden 34 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, wat in Twente neerkomt op ongeveer 54 per 1.000.000 inwoners.