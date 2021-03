Positief | Jo (94) leerde videobellen om eenzaamheid tegen te gaan

Lekker feesten, je dierbaren knuffelen of gewoon massaal naar een sportwedstrijd. Het kan al bijna een jaar niet meer. Vijf Overijsselaars blikken terug op een bewogen coronajaar. Dat viel niet mee, maar wat was er voor hen positief? Vandaag Jo Top-Evers, zij leerde ondanks haar 94-jarige leeftijd videobellen.

Terugblikken op één jaar corona is voor mevrouw Top uit Bathmen niet alleen terugblikken op de beperkingen die de maatregelen met zich meenemen. Want in april overlijdt ook nog eens plotseling haar man. Dat valt haar zwaar, na 70 jaar samen te zijn geweest.

Daarna krijgt ze van haar zoons te horen dat binnenblijven in verband met corona voor haar het beste is. "Dat heb ik gedaan. Maar het is heel moeilijk. Je spreekt niemand, want niemand durft te komen."

En haar drie zoons wonen allemaal ver weg. Eén zelfs in Amerika, Salt Lake City.

Fit blijven op hometrainer

Voor het raam heeft ze een hometrainer staan. Dagelijks klimt ze erop om acht kilometer te fietsen. Zo blijft ze fit, maar kan ze ook even haar hoofd leegmaken. Daarnaast probeert ze haar tijd te slijten door te puzzelen en te lezen.

Ik had er wel eens van gehoord, maar dacht dat het niets voor mij zou zijn Jo Top-Evers, leerde videobellen

Maar ze heeft tegenwoordig nóg een wapen in de strijd tegen eenzaamheid: videobellen. "Dankzij Carinova heb ik leren beeldbellen. Fantastisch, ik wist niet wat ik zag. Ik ben er ontzettend gelukkig mee."

Een verpleegster stelde voor om het te proberen. "Ik had er wel eens van gehoord, maar dacht dat het niets voor mij zou zijn."

'Heel gezellig'

Toch gaat ze overstag. Waar ze nog steeds ongelooflijk blij mee is. Want haar zoons zien en spreken, dat vindt ze geweldig. "Dat is heerlijk. Ik bel dagelijks, met Johan, die in Leiden woont, soms zelfs drie keer per dag. Dat is heel gezellig."

"Ik ben heel trots", vertelt Jo. "Ik had niet gedacht dat ik dit zou kunnen. Ik heb tenminste iets geleerd in deze periode."

Mevrouw Top vindt het fantastisch dat het allemaal kan. "Vroeger hadden we nog niet eens een radio en nu kan dit. Dat is toch fantastisch? Ik zou het iedereen aanraden.