Verkiezingsshow helpt nieuwe generatie stemmers op Cibap in Zwolle: 'Politiek een beetje stoffig'

Voor veel studenten van het Cibap in Zwolle zijn de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen de eerste waarbij zij hun stem mogen uitbrengen. Reden voor vakschool Cibap om 'De Kiesmannen' uit te nodigen, die de studenten trakteren op hun Verkiezingsshow: een luchtige kennismaking met de Haagse politiek. "Dit is een van de eerste keren dat ik veel te weten ben gekomen over de politiek."

De Kiesmannen is een gezelschap dat door het land reist om jongeren bewust te maken van de politiek, en ze te informeren over de verschillende partijen. In iets meer dan een uur tijd nemen ze de studenten mee langs de verschillende politieke stromingen, partijen en standpunten, met name over voor jongeren politiek belangrijke onderwerpen. De politiek in vogelvlucht dus.

"Dit is een van de eerste keren dat ik veel te weten ben gekomen over de politiek", zegt studente Jill Stegeman na afloop. En, zo zegt ze zelf: "Ik zou me er meer mee bezig moeten houden." Dat sluit mooi aan bij de oproep van de Kiesmannen: "Doe een stemwijzer, heb het erover met elkaar. En, uiteindelijk: ga gewoon stemmen."

Stoffig

Student Mees Rooij mag voor het eerst stemmen, en gaat dat zeker doen. Hij vindt politiek af en toe 'stoffig', maar toch ook wel interessant. "Zeker nu ik dit jaar voor het eerst zelf mag stemmen is het wel iets waar ik me de afgelopen weken steeds meer mee bezig houd."

Als je me een jaar geleden had gevraagd waarop ik zou stemmen, zou ik VVD hebben gezegd. Maar nu niet meer. Jill Stegeman

Studenten in de zaal weten wel ongeveer waar ze politiek gezien staan, maar een definitieve keuze voor een partij hebben de meesten nog niet gemaakt. "Ik heb wel een beetje een idee", zegt Fleur Soppe. Ze heeft al een keer een stemhulp ingevuld, maar is nog niet overtuigd. "Ik wil nog wel even wat meer kieswijzers gaan doen, waar andere vragen worden gesteld. Misschien komt het er dan wat duidelijker uit."

Corona

Thema's die de jongeren bezighouden zijn duurzaamheid en gelijkheid, blijkt uit een rondgang door de zaal. Maar ook corona speelt een rol: "Als je me een jaar geleden had gevraagd waarop ik zou stemmen, zou ik denk ik VVD hebben gezegd. Maar nu niet meer", zegt Stegeman. En dat komt door de corona-maatregelen: "Ja, misschien wel een beetje." Voor Mees Rooij gaat het daarbij specifiek om het welzijn van jongeren. "Dat weegt zwaarder mee."