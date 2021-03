De Heeren in Deventer maken herstart met POP-UP concept

De Heeren in Deventer maken over enkele weken een herstart. Ditmaal zonder één vaste uitstraling, maar met een wisselend karakter, een wisselend concept. Iedere periode komt er ‘een andere Heer’ aan bod en hiermee een ander karakter in het café aan de Brink.

“Het is een vernieuwd concept waar mensen wellicht nog niet bekend mee zijn. Een beetje on-Deventers” aldus Moon Kuijper van creatief bureau MNDAY. Samen met Hans Buitenhuis van onder meer Engel X Bengel investeerden beiden in ‘De nieuwe Heeren’ en hopen zij snel open te mogen. Het café naast de Waag werd afgelopen najaar failliet verklaard. Toenmalig eigenaar Martijn Gerretsen zag een overname van het café afketsen, waardoor een faillissement onafwendbaar was.

Complete beleving

“Er wordt een complete beleving gecreëerd door het interieur, de gerechten én het personeel één verhaal te laten vertellen. Dit kan een maatschappelijk thema zijn bijvoorbeeld” vertelt een ambitieuze Moon Kuijper. “Als horecazaak willen we datgeen bieden waar de maatschappij behoefte aan heeft. Heel Nederland snakt om weer te reizen, dat zou bijvoorbeeld een leuk idee zijn om door te voeren. Zo is er iedere periode wel iets te bedenken.”

De werkzaamheden aan het pand zijn nog in volle gang. Toch hopen De Heeren de deuren te kunnen openen, wanneer dat weer is toegestaan. Het concept voor de eerste periode ligt al klaar om te worden uitgevoerd, maar laat nog even op zich wachten. De komende dagen zal er gewerkt worden aan het terras. De verwachting is namelijk dat de cafés met name hun terrassen moeten gebruiken, wanneer zij weer open mogen.