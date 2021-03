Vaccineren in IJsselhallen wordt dinsdag hervat

De knal is veroorzaakt door een scheur in de spant die deel uitmaakt van de dakconstructie. Dat is mogelijk het gevolg van de vorstperiode. Direct na de knal werd de scheur ontdekt. Uit veiligheid werd meteen de hal ontruimd. Zo'n 250 mensen die nog een prik moesten halen zijn afgebeld. Binnenkort wordt met hen een nieuwe afspraak gepland.

Veilig

Marcel Kluin, facilitair manager van de GGD en ook van Veiligheidsregio IJsselland, kwam meteen kijken. Een onveilige situatie is volgens hem nooit ontstaan. Maar in zo'n geval wordt het zekere voor het onzekere genomen en overgegaan tot ontruiming. Een aannemer heeft onder de gescheurde balk stutten geplaatst. De gemeente Zwolle heeft de situatie laten inspecteren. Daarbij is geconstateerd dat de hal nooit onveilig is geweest en gewoon gebruikt kan worden.

Plan B

Voor de zekerheid lag er al een ander plan achter de hand zegt Sebastiaan van Buren, projectleider van GGD IJsselland. De contacten met de exploitant van de IJsselhallen zijn volgens hem goed. Als alternatief zou mogelijk ook een andere ruimte ingericht kunnen worden als priklocatie. Maar lijkt niet nodig.

Testen

Het tijdelijk sluiten van de vaccinatielocatie in Zwolle had geen gevolgen voor de corona-testen die ook in de IJsselhallen worden gedaan. Mensen die zich laten testen moeten zich melden in een andere hal. Ze komen daar via een andere toegang.