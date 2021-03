Statenleden komen met plan voor bindend referendum in Overijssel

Zes partijen in Provinciale Staten willen een bindend, correctief referendum invoeren in Overijssel. Daarmee moeten besluiten die door de provincie zijn genomen kunnen worden teruggedraaid. Een soort noodrem dus.

Het voorstel komt van zes jonge Statenleden, van zes verschillende partijen. En ze hebben meer dan zomaar een plannetje, de hele verordening is al uitgewerkt. Daarin staat precies omschreven aan welke voorwaarden en regels een voorstel voor een referendum moet voldoen.

De zes Statenleden lopen met hun plan vooruit op de besluitvorming in Den Haag. Het referendum staat nog niet in de grondwet, maar de huidige Tweede en Eerste Kamer hebben daar al wel mee ingestemd. Voor een grondwetswijziging is het nodig dat na de verkiezingen een twee derde meerderheid in de Tweede Kamer opnieuw instemt met het correctief referendum. Veel partijen zijn daarvoor.

Boos over besluiten

Als het eenmaal in de grondwet staat, moet ook een correctief referendum in Overijssel mogelijk zijn, vinden de zes Statenleden. "Over veel besluiten die door Provinciale Staten worden genomen, zijn inwoners boos", zegt een van de initiatiefnemers, PVV-Statenlid Joeri Pool. "Besluiten over hoeveel windmolens ergens komen, bijvoorbeeld." Ook hopen de zes jonge Statenleden hun eigen generatie meer bij de provinciale politiek te betrekken.

Een correctief referendum is er - ook als het er komt - niet zomaar. "Eerst heb je duizend handtekeningen nodig. Dan beoordeelt een commissie of het onderwerp provinciaal is, en referendabel. Als dat zo is moet drie procent van de Overijsselse kiezers het verzoek steunen", zegt Pool. Om het referendum vervolgens bindend te laten is een opkomst van dertig procent van de Overijsselse kiezers nodig.

Nog geen meerderheid

Het voorstel voor het provinciale referendum komt van oppositiepartijen D66, Forum voor Democratie, Fractie Mooi Overijssel, Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, PVV en SP. Zij hebben samen 16 van de 47 zetels. Voor een meerderheid is daarom steun nodig van coalitiefracties. Maar daar hebben de zes partijen goede hoop op, zegt Pool: "Landelijk is bijvoorbeeld de PvdA ook voor een referendum."