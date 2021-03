Na kritisch rapport over 'probleemkanaal': hoogleraar tóch in gesprek met provincie

Stefan van Baars, de hoogleraar geotechniek die een kritisch rapport schreef over de problemen rondom kanaal Almelo-De Haandrik, gaat toch in gesprek met de provincie Overijssel. Eerder stelde de provincie juist dat het onderzoeksrapport 'geen nieuwe inzichten bood'.

Volgens hoogleraar Van Baars zijn er grote fouten gemaakt bij het verdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik, waar honderden huizen zijn verzakt. De provincie was van meet af aan de grip op het project kwijt, stelt Van Baars in een veertig pagina's tellend onderzoek.

'We vinden het belangrijk'

De provincie liet eind februari nog weten niets met het kritische onderzoek van Van Baars te gaan doen. Daar komt ze nu op terug. Aankomende vrijdag gaat Van Baars in gesprek met gedeputeerde Boerman en gedeputeerde Van Haaf. "We vinden het belangrijk om met de heer Van Baars in gesprek te gaan omdat we open staan voor de mening en bevindingen van andere experts", zegt een woordvoerder van de provincie.

In het gesprek wordt over het eerste onderzoek van de hoogleraar geotechniek gepraat, aldus de provincie. Van Baars publiceerde vorige week nog een tweede onderzoek, waarin hij opriep om het waterpeil in het Twentse kanaal te verlagen. Daarmee kan toekomstige schade grotendeels worden voorkomen, stelt hij.

Het CDA, de grootste coalitiepartij in de provincie, wil weten of dat inderdaad zo is. De partij gaat er woensdag vragen over stellen aan het provinciebestuur.