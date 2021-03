Veiligheidsregio Twente na dalende cijfers: "Kabinet moet meer perspectief kunnen bieden"

Het gaat goed met de coronasituatie in Twente, zegt de GGD. "Het percentage positieve besmettingen blijft dalen. We zien dat het aantal besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen minder dan tien procent is. Ook in de ziekenhuizen in Twente wordt het rustiger", vertelt Erik Maarsingh van de GGD Twente.

'Hell of a job'

"Als ik de huidige cijfers zie, dan heb ik het idee dat wij als samenleving een hell of a job hebben gedaan. Dan wordt het tijd voor perspectief", vertelt Sander Schelberg van de Veiligheidsregio Twente. Schelberg zegt vooral het hoger en wetenschappelijk onderwijs perspectief te gunnen. "Dat ze een dag in de week krijgen dat ze open kunnen. Mijn oproep aan het kabinet: geef nou alle sectoren gedeelde smart."

Schelberg over de oproep om versoepelingen:

Een wedstrijd

Het gaat er deze maand maart wel om spannen, benadrukt Schelberg. "Het is een wedstrijd tussen ons eigen geduld en het vaccineren. We proberen de besmettingen nog verder naar beneden te halen en tegelijkertijd gaan we volop vaccineren. We hopen daarmee op een break-evenpoint te komen, waarin weer meer mogelijk is."

Elders in het land zijn de besmettingscijfers nog niet zo gunstig als in Twente. "We moeten landelijk solidair zijn, maar de cijfers wijzen wel uit dat er perspectief mogelijk is na maart", aldus Schelberg.