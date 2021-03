Scholen in Overijssel worstelen met corona, GGD zet schoolteams in

"Moeten we de klas naar huis sturen als een leerling besmet is? Welke informatie kunnen we aan ouders geven, als er een coronabesmetting op school is?" Elke Looms, begeleider van het kinderopvang- en scholenteam van de GGD Twente, noemt een aantal voorbeelden van vragen die ze krijgt.

In het speciale GGD-team ondersteunt Looms basisscholen, middelbare scholen en kinderopvang in Twente. Dat doet ze samen met GGD-medewerkers die gespecialiseerd zijn in infectieziekten en mensen vanuit de jeugdgezondheidszorg.

Maatregelen handhaven

Looms merkt dat scholen in de provincie verschillend omgaan met corona. "De ene school kan beter maatregelen handhaven dan de ander. Op de lagere basisschool zitten jongere kinderen, die snappen het niet altijd even goed. Die kinderen willen ook gewoon spelen met de vriendjes en vriendinnetjes, dus afstand houden is niet altijd mogelijk."

Wanneer blijkt dat een leerling in de besmette periode op school is geweest, dan komt de GGD in actie. "Wij stellen dan de directie van de school op de hoogte. Daarnaast versturen we ook brieven naar scholen, die ze kunnen verspreiden onder ouders en leerlingen. Zodoende is iedereen goed op de hoogte wat ze moeten doen."

De ene school kan beter maatregelen handhaven dan de ander Elke Looms, GGD Twente

Alle ouders worden gebeld

Ook bellen GGD-medewerkers álle ouders of verzorgden van een leerling, die in aanraking is geweest met een positief getest leerling. "Dat doen we om ze zo goed mogelijk van informatie te voorzien en om onrust te voorkomen. Ik moet er wel bij zeggen dat, als de besmettingscijfers stijgen, iedereen bellen straks niet meer altijd mogelijk is."

Het GGD-team helpt scholen ook met het opzetten van draaiboeken of protocollen waarin staat hoe te handelen in het geval van een coronabesmetting. "Je merkt gewoon dat scholen er zoveel mogelijk aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen", aldus Looms.

Wij keken mee bij het speciale GGD-team in Enschede: