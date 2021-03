Dna op ketting leidt tot aanhouding van overvalverdachte uit Hengelo

Een gemaskerde en gewapende man probeerde in de avonduren van 19 juni vorig jaar de bewoners van een woning aan de Agonstraat in Hengelo te overvallen. Ver kwam hij niet, de 80-jarige bewoonster werkte de gemaskerde man, die zelfs een schot loste, de deur uit en trok en passant zijn gouden ketting van zijn hals. En juist die ketting leidde tot de aanhouding van de verdachte die vandaag terecht stond.

Het dna op de ketting wijst al snel in de richting van een oud-werknemer van het stel, een 24-jarige man uit Hengelo. De man wordt in november aangehouden en zit nog vast. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de behandeling van de rechtszaak tegen de 24-jarige. Daar werd ook duidelijk dat de jongeman het nodige heeft uit te leggen. Zo noteerden getuigen een kenteken dat erg lijkt op dat van de auto waar de Hengeloër in reed. Op zijn telefoon stond een foto van vuurwapens en had hij online gezocht op bivakmutsen.

Ketting gestolen

Volgens de man heeft hij niets te maken met de overval. Die avond kwam hij vanuit zijn werk bij zijn moeder waar hij een douche nam, wat at en vervolgens de deur niet meer uit kwam. De vuurwapens op de foto waren vuurwerkpistolen die hij wilde verkopen en de bivakmuts was voor het motorrijden. Volgens de man was de gouden ketting al in 2019 gestolen bij een inbraak.

Onderzoek naar telefoongegevens wees bovendien uit dat de 24-jarige vlak na de overval in het centrum van Enschede was. Telefoongegevens spelen volgens zijn advocaat een grote rol. Het exacte tijdsstip van de overval is niet helemaal zeker, ergens rond half acht. De advocaat wil weten hoe laat de bewoners van de woning aan de Argonstraat met hun kinderen belden om te vertellen dat er een overval was geweest.

De rechtbank heeft een verzoek van de advocaat, om meer informatie over de tijdstippen van de telefoontjes, toegewezen. Wanneer de zaak verder gaat is niet duidelijk.