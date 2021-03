Wat vind jij: Is het verstandig om de paasvuren nu al af te gelasten?

Pasen valt dit jaar op zondag 4 en maandag 5 april. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen in welke fase de coronacrisis zich rond die tijd bevindt. 'Maar de kans is groot dat met veel mensen samenkomen, ook tegen die tijd nog niet mogelijk is', stelt de veiligheidsregio.

Andere gemeenten

Vanwege die onzekerheid hebben de veertien Twentse gemeenten afgesproken om daarom de paasvuren niet door te laten gaan. Of andere Overijsselse gemeenten ook overgaan tot een vroegtijdig verbod is nog niet bekend.

