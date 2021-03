Overijsselse kappers in alle vroegte open, het einde van de coronakapsels?

Kapper Joop in Rijssen kon niet wachten om te beginnen en was er vanochtend al vroeg bij. "Eindelijk, we zijn weer druk bezig. Heerlijk! Lekker gevoel zo. Om zes uur beginnen vroeg? Normaal gesproken wel. Maar voor nu, de eerste dag na een lange periode, is dat prima te doen."

Knipbeurt van 305 euro

Klanten van Kapper Joop konden bieden op de eerste knipbeurt van 2021. Het hoogste bod werd uitgebracht door Bram, hij had 305 euro over voor een kappersbezoekje in alle vroegte. "Normaal gesproken ben ik wel minder kwijt, maar de kapper heeft zo lang dicht gezeten. Dit was wel het minste wat ik kon doen."

In de kappersstoel concludeert Bram dat het ook wel weer eens tijd werd voor een knipbeurt. "M'n vrouw heeft wel wat weggehaald hier en daar, maar daarmee was het model er ook gelijk uit. Maar als ik nu in de spiegel kijk, gaat het de goede kant op!"

Ook Kapper Joop is tevreden en blijkt het kunstje nog niet te zijn verleerd. "Het lukt nog steeds! Z'n oren zitten er nog aan en hij huilt niet. Dus dat pak je zo weer op hoor, dat gaat goed."

Kapper Joop in Rijssen was er vroeg bij (Foto: RTV Oost / Frank Janssen)

Agenda vol

In Steenwijk verwelkomde kapper Albert Bos zijn eerste klant al ver voor zonsopkomst. "Om vijf uur, lekker vroeg. Toen we dat besloten, hebben we gelijk een paar mensen gebeld: 'Jij wilde toch als eerste geknipt worden? Kom maar om vijf uur dan!' Maar dat was geen enkel probleem. Mensen willen heel graag geknipt worden."

De coronakapsels namen de afgelopen periode bij sommige mensen extreme vormen aan, maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen. Veel kapsalons hebben de agenda's voor de komende dagen helemaal vol staan.

Wie in Steenwijk nog geen afspraak heeft staan, moet bijvoorbeeld nog even geduld hebben. Kapper Bos heeft al afspraken staan tot en met 18 maart.