Sjoerd Overgoor naar HSC'21

Overgoor voetbalde in de jeugd bij FC Twente, maar brak door bij De Graafschap. Daarna was hij seizoenen lang een vaste kracht op het middenveld van Go Ahead Eagles. Via een uitstapje naar Cambuur en een kort avontuur in Hongarije keerde hij in 2017 nog even terug in de Adelaarshorst. De afgelopen jaren kwam hij uit voor TOP Oss. Bij de club uit Brabant kwam hij dit seizoen zeven keer in actie.

Overgoor, die afkomstig is uit Borculo, is de vierde en laatste nieuwe aanwinst voor de derdedivisionist uit Haaksbergen. Eerder werden Bob Peterman (NEO), Lucas Selfhout (ATC '65) en Reangelo Nicolaas (Eilermark) aangetrokken.