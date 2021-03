Stikstoftoename te zien aan eeuwenoude objecten uit de grond

Er wordt door allerlei partijen gemeten en berekend hoeveel stikstof er op en net boven de grond te vinden is. Maar volgens Van den Berghe kijkt niemand naar de geschiedenis die in de bovenste laag grond te vinden is. "Er wordt wel onderzoek gedaan in die laag door de Wageningen University & Research, maar dat gaat over hoe de bodem het beste bewerkt kan worden om zoveel mogelijk voedselopbrengst te krijgen. Niet over de geschiedenis en wat we ervan kunnen leren." Ondanks dat er bij elk nieuwbouwproject in Nederland eerst door archeologen bodemonderzoek gedaan moet worden.

Ammoniak toename

"Ik zie aan koperen objecten die ik vind dat er de laatste twintig tot dertig jaar veel meer ammoniak in de grond is gekomen." Hij laat dit hieronder in het filmpje aan de hand van twee koperen objecten uit de achttiende eeuw zien.

Zo'n vijfentwintig jaar geleden vond Van den Berghe een vingerhoedje op deze akker vlakbij de A28. "Die is nog helemaal gaaf, hij glanst en hij heeft zijn reliëf behouden. Maar dit muntje wat ik hier nu op dezelfde plaats vind, is volledig glad. Het is zo aangetast door de stoffen in de mest en de ammoniak. Beide objecten komen uit de achttiende eeuw eeuw en zijn van koper gemaakt."

Wij kunnen als archeologen een veel breder perspectief bieden Kasper van den Berghe, archeoloog

Breder perspectief

Hij vindt dat de archeologie betrokken zou moeten worden in de vraagstukken rondom de klimaatgerichte onderwerpen. "Wij focussen ons als archeologen niet op het nu. De bovenste laag van de grond, die ons alles vertelt over de laatste 150 jaar, wordt zomaar aan de kant geveegd. Terwijl daar juist heel veel informatie uitgehaald kan worden over de problematiek die nu speelt. Maar niemand doet dat. Wij kunnen als archeologen een veel breder perspectief bieden, wat volgens mij ook nodig is."