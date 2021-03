Makelaars verwachten herstel, maar andere kantorenmarkt in Deventer en Zwolle na coronacrisis

Wat is de impact van de coronacrisis op de kantorenmarkt in Deventer en Zwolle en wat doet thuiswerken met de toekomstige vraag naar kantoorruimte? De makelaars van Rodenburg doen met het rapport 'sprekende cijfers kantorenmarkt' een poging om die vragen te beantwoorden. Het liet zich natuurlijk al raden, maar het is nu met cijfers onderbouwd: de markt is in Zwolle en in Deventer over het algemeen ingezakt in 2020.

Door de coronacrisis stellen bedrijven hun huisvestingsbeslissing uit. Daardoor is vorig jaar in Zwolle aanzienlijk minder kantoorruimte verkocht of verhuurd. Naar verwachting is dit een tijdelijke krimp in een verder krappe kantorenmarkt.

In Deventer nam de vraag nog sterker af dan in Zwolle. Het aantal vierkante meters kantoorruimte dat daar werd verhandeld slonk met twee derde ten opzichte van voorgaande jaren.

Kleine kantoren blijven in trek in Deventer

In totaal ging vorig jaar in Deventer 5.400 vierkante meter kantooroppervlakte over de toonbank. In 2019 was dat nog 17.700 vierkante meter en in 2018 zelfs 18.500 vierkante meter. Het rapport signaleert dat in Deventer vooral de vraag naar grote kantoorruimte onderuit ging. Wat er nog werd verhuurd of verkocht in 2020 was ruimte in het 'kleine segment'. Kantoren in het centrum zijn nog altijd het meest in trek en daardoor het duurst.

De grotere kantoorgebruikers zitten met een lastige vraag, want hoeveel ruimte is er na de coronacrisis nodig? De verwachting is dat Deventer en Zwolle kunnen meeprofiteren van een landelijke opleving van de markt na afloop van een succesvol vaccinatieprogramma. De verwachting is ook dat er minder vierkante meter per medewerker nodig is omdat veel mensen blijven thuiswerken. Als ze dan naar kantoor komen moet de ruimte beter zijn ingericht.

Het kantoor is meer dan ooit de thuisbasis waar werknemers vooral kunnen ontmoeten en samenwerken Rodenburg bedrijfsmakelaars

Grote prijsverschillen in Zwolle

In Zwolle was in 2020 een sterke stagnatie, men zit op de handen. Er was ook in Zwolle alleen nog wat beweging in de markt voor de kleinere kantoorruimtes. Het grote verschil in prijzen per vierkante meter valt hier op. De huurprijzen liepen vorig jaar uiteen van 50 euro op de goedkoopste plek in de Marslanden tot 160 euro in het centrum. De verwachting is dat in de toekomst het verschil alleen maar verder groeit. In 2021 worden prijzen van 200 euro per vierkante meter in het centrum van Zwolle voor mogelijk gehouden.