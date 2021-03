De ene school al open, de andere nog aan het voorbereiden: "Nog wel wat knelpunten"

Schoolleider Henk Jeurink is verheugd dat hij eindelijk weer meer leerlingen mag ontvangen op zijn school, de VMBO-locatie van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. "De interactie tussen docent en leerling, daar doe je het uiteindelijk voor. Daar gaat het om in het onderwijs. Ik gun dat de leerlingen ook, zo hebben ze toch nog een aardige schooltijd hier."

Afstand in de aula?

Bij Thorbecke beginnen de lessen volgende week. Jeurink is deze week druk bezig met de voorbereidingen om open te gaan. Volgens hem is het geen probleem om een hele klas les te geven en de anderhalve meter afstand te handhaven. Er hoeven dus geen klassen opgedeeld te worden. "We hebben geen gigantisch grote klassen. Gemiddeld zitten er zo'n vijftien leerlingen in een klas."

Afstand bewaren is nog wel lastig voor leerlingen Roger Keller

Waar het volgens Jeurink echter wel lastig wordt zijn de gangen en in de aula. "Hier in de aula gaat het wel een probleem worden, want hier ontmoeten de leerlingen elkaar. Hoe gaan ze dan afstand bewaren?"

Jeurink laat zien hoe zijn school zich voorbereidt.

Klassen opsplitsen

Terwijl ze bij Thorbecke in Zwolle nog met alle voorbereidingen bezig zijn, is het Twickel College in Borne vandaag begonnen met de eerste fysieke lessen. Directeur Roger Keller heeft de persconferentie niet afgewacht en is vóór de voorjaarsvakantie al begonnen met het maken van een plan.

"We zijn ervan uitgegaan dat er een anderhalvemetersamenleving moest komen. Daardoor zijn we de klassen gaan opsplitsen in twee groepen. Het eerste deel heeft 's ochtends fysiek les en het tweede deel 's middags. En dat draaien we dan na een week om."

Het voelt echt weer goed, de leerlingen op school Roger Keller

Keller geeft een voorbeeld. "Stel je voor, de klas heeft het eerste uur Nederlands. Dan volgt de ene helft de les thuis en de andere helft de les in de school. De week daarop is het weer andersom."

Één lokaal en geen pauze

Bij het Twickel College blijven de leerlingen in hun 'stamlokaal' zitten en komt de leraar naar de klas om les te geven, in plaats van andersom. Hierdoor heeft Keller direct het probleem van leerlingen die door de gang lopen, opgelost. Ook de pauze hoeft geen probleem te vormen op het Twickel College, want die is er niet. "In de overgang van de ochtend naar de middag is er voor de leerlingen en de leraren anderhalf uur de tijd om te wisselen; van school naar huis en van huis naar school. Dit is direct de pauze."

Het voelt weer als een school voor Keller. "Ik vind het echt geweldig. Ik heb hier acht weken bijna alleen gezeten. Nu is er weer reuring en voelt het weer echt goed. Leerlingen en docenten vinden het ook echt prachtig. De kinderen zijn enthousiast."

En dat enthousiasme is voor Keller direct een aandachtspuntje. "Je merkt dat ze het dan lastig vinden om afstand te bewaren..."