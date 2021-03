Gerechtshof geeft pluimveehouders ongelijk in zaak rond fipronilcrisis

Het gerechtshof in Den Haag vindt dat de Staat niet aansprakelijk is voor de schade die pluimveehouders hebben geleden door de fipronilcrisis. De rechtbank had de pluimveehouders eerder ook al in het ongelijk gesteld.

In de zomer van 2017 bleek dat de voor consumptie bestemde eieren de stof fipronil bevatten. Fipronil is een stof die matig giftig is voor mensen. Nadat eieren werden aangetroffen die fipronil boven de toegelaten concentratie bevatten, zijn ongeveer 250 bedrijven van pluimveehouders door de overheid geblokkeerd. Er werden miljoenen eieren vernietigd en tienduizenden kippen geruimd. De getroffen pluimveehouders hebben hierdoor grote schade geleden.

Bloedluis

Fipronil is in eieren terechtgekomen doordat het bedrijf Chickfriend kippenstallen heeft gereinigd om bloedluis bij de kippen te bestrijden. Chickfriend heeft daarbij middelen gebruikt waarin fipronil voorkwam. Het is in Nederland niet toegestaan om fipronil te gebruiken voor de bestrijding van bloedluis.

De pluimveehouders zijn van mening dat de Staat, meer in het bijzonder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aansprakelijk is voor de schade die de pluimveehouders als gevolg van de fipronilcrisis hebben geleden. De pluimveehouders vinden dat de NVWA eerder actie richting Chickfriend had moeten ondernemen.

Toezichthouder

De NVWA bewaakt als toezichthouder onder meer de veiligheid van voedsel. Nadat bij de NVWA tips waren binnengekomen over het gebruik van fipronil door Chickfriend heeft de dienst er aanvankelijk voor gekozen via de strafrechtelijke weg tegen Chickfriend op te treden. Omdat overschrijding van de norm op zichzelf niet betekent dat er een acuut gevaar was voor de volksgezondheid, mocht de NVWA daar volgens het gerechtshof voor kiezen en hoefde zij niet meteen het bedrijf van Chickfriend stil te leggen. "De NVWA is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen. De pluimveehouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen geproduceerde eieren", aldus het hof.