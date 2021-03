Overijsselse Ombudsman kreeg vorig jaar 79 klachten, de meeste uit Zwolle

Bij de Overijsselse Ombudsman zijn vorig jaar 79 klachten over gemeenten en andere overheidsinstanties binnengekomen. De meeste klachten (16) hadden betrekking op Zwolle, terwijl Almelo met 13 klachten te maken had. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 van de Overijsselse Ombudsman.

'Veel mensen blijken niet op de hoogte te zijn van het wettelijke recht om klachten in te dienen over gemeenten en andere overheidsinstanties', schrijft Overijsselse Ombudsman Piet Jansen in het jaarverslag. De ombudsman heeft gemeenten er ook een aantal keren op moeten wijzen dat zij ingediende klachten niet zorgvuldig hadden behandeld.

Formeel rapport

Naast de 79 binnengekomen klachten was het aantal ‘klantcontacten’ een stuk hoger. Diverse klachten werden door of na tussenkomst van de ombudsman opgelost, terwijl twaalf klachten zijn afgesloten met een formeel rapport. Daarvan is de helft gegrond en de andere helft gedeeltelijk gegrond verklaard.

Opvallend is dat de Overijsselse Ombudsman in acht gevallen, los van de inhoud, een negatief oordeel gaf over de wijze waarop de klacht door een gemeente is behandeld. In het jaarverslag wordt daarom opnieuw aandacht gevraagd voor de noodzaak van goede klachtbehandeling door gemeenten.

'Niets op papier'

Overijsselse Ombudsman Jansen zegt het jammer te vinden dat lang niet iedereen bekend is met de mogelijkheid om klachten in te dienen. “Onlangs zei iemand dat hij niets doen kon na een onplezierige behandeling bij een gemeente omdat hij ‘niets op papier had’. Voor het indienen van een klacht heb je echter geen besluit of brief nodig.”

Voordat iemand met een klacht naar de ombudsman kan, moet deze worden ingediend bij de gemeente (of andere instantie) waarover de klacht gaat. Als die klachtafhandeling niet naar tevredenheid verloopt kan de ombudsman worden ingeschakeld. In de wet staat dat de ombudsman pas een klacht in behandeling mag nemen nadat de gemeente of andere overheidsinstantie de gelegenheid heeft gehad er zelf op te reageren.

Er zijn zestien Overijsselse gemeenten aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman.