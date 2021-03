FC Twente wil Unnerstall als opvolger van Drommel

Jan Streuer bevestigt de interesser tegenover De Telegraaf: "We spreken vanmiddag met Unnerstall. We hopen er samen uit te komen. Voor ons zou Unnerstall een geweldige keeper zijn en een goede opvolger voor Drommel, die heeft aangegeven dat hij wil vertrekken komende zomer. We kunnen niet tot juni of juli gaan zitten wachten tot hij daadwerkelijk vertrokken is, want dan zijn alle doelmannen, die we op het oog hadden, niet meer beschikbaar. Daarom hopen we met Unnerstall nu al zaken te kunnen doen.”

Gespot in Hengelo

De Duitse doelman werd vanochtend al gespot bij OCON in het ziekenhuis in Hengelo, weet Twentefans. De sportmedische kliniek heeft een partnerschap met de Enschedese club. Unnerstall staat sinds 2018 onder contract bij PSV, maar wist daar nooit voor lange tijd de eerste doelman te worden. In de zomer is hij transfervrij.