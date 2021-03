Lars Unnerstall tekent in Enschede: "Makkelijke keuze om naar Twente te gaan"

Unnerstall komt transfervrij over van PSV, waar hij genoegen moest nemen met een reserverol. Unnerstall komt uit de jeugd van Schalke 04 en speelde verder nog bij FC Aarau, Fortuna Düsseldorf en VVV-Venlo.

Hij was er snel uit met de Enschedese club: "Het was heel makkelijk om de keuze te maken. We hebben twee of drie keer gesproken en toen was voor mij duidelijk dat ik hierheen wilde."

Twente juiste club

Unnerstall was even basisspeler bij PSV, maar raakte die plek dus kwijt. Hij kijkt daar echter reëel naar: "Dat is voetbal. Dat heb je altijd als er een nieuwe trainer komt of als er een nieuwe situatie is. Dan speel je niet en dat is jammer. Ik wilde spelen en dan denk ik dat Twente nu de juiste club is."

De doelman komt uit Ibbenbüren, net over de grens. "Het is mooi dat ik nu ook een stukje dichter bij de familie zit. Dat hielp in de keuze voor Twente."

Beter plannen

De zekerheid die er nu al is over zijn toekomst brengt rust bij Unnerstall, maar ook bij zijn wederhelft: "Mijn vrouw en ik verwachten in juni ons eerste kind en daarom is het heel fijn dat we nu al weten waar we komend seizoen zijn. Dan kunnen we iets beter plannen, dan als je nog niet weet waar we dan zouden zijn."

Heel blij

Technisch directeur Jan Streuer: "We zijn heel blij dat Lars Unnerstall vanaf komend seizoen voor FC Twente gaat spelen. Lars is voor FC Twente een geweldige doelman. Hij speelt al een aantal seizoenen in de Eredivisie en heeft zich veelvuldig kunnen onderscheiden. Dat heeft hij bij VVV gedaan, maar ook in de wedstrijden voor PSV."

Ruime ervaring

"Hij heeft een ruime ervaring en barst ook van de ambities. Daarom is het mooi dat we een contract voor vier seizoenen zijn overeengekomen. Zoals bekend gaat Joel Drommel komende zomer een volgende stap maken en wij wilden niet te lang wachten om een goede ervaren keeper binnen te halen."