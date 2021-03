In een Hengelose flat werden kilo's harddrugs versneden, maar deed de politie terecht een inval?

In de flat werden in de nacht van 23 op 24 oktober 2019 negen mannen aangehouden. Ze waren bezig met het portioneren van kilo's cocaïne en heroïne. "Sommigen hadden letterlijk bruine handjes", zeggen bronnen rond het onderzoek tegen RTV Oost.

Vragen over politie-inzet

Vandaag kunnen hun raadslieden onderzoeksvragen indienen. Ze willen graag een aantal betrokken agenten bevragen over de nacht van de politie-inval. Ze snappen niet waarom de politie met zoveel mankracht binnenviel na één enkele anonieme tip.

Daarnaast lijkt er door de teamleiding die nacht een fout te zijn gemaakt. Er werd met de hand een toestemmingsbriefje geschreven, dat de agenten mochten binnenvallen om benodigdheden voor hennepkweek in beslag te nemen. En dat terwijl er in de flat harddrugs versneden werd.

De melding

Bij de politie was er die dag de volgende melding binnengekomen:

'Drugspand, zijn nu bezig met het versnijden van een grote hoeveelheid drugs, wit en bruin. Als jullie nu naar binnen gaan, vinden we de hele jackpot inclusief wapens, vier mensen binnen. Deze personen lopen al langer in het vizier en het gaat om grote hoeveelheden harddrugs en wapens.'

In totaal lag er ruim 3 kilo coke en 2,5 kilo heroïne, plus veel versnijdingsmateriaal (Foto: Politie)

Vuil spel

De advocaten van de verdachten willen weten wie deze melding heeft gedaan. Met name door het woordje 'we', als in 'we vinden de jackpot'. "Is deze melding door de politie gedaan?", wil de verdediging weten. 'Deze personen lopen al langer in het vizier' is ook geen taal van de straat vinden ze. De advocaten vermoeden dat er een vuil spelletje wordt gespeeld.

"Vaak is het zo dat er na zo'n melding twee agenten even gaan kijken. Maar dertig man erheen sturen? Dat klopt niet." En dan hebben die agenten eerst nog een uur buiten staan wachten. Waarom? Daarna gaan ze naar binnen, met in hun handen een machtiging om de flat te onderzoeken op aanwezigheid van benodigdheden voor hennepkweek. "Deze zaak stinkt aan alle kanten", zegt één van de advocaten.

Vuurgevaarlijke drugsdealers

De opsporingsdiensten vinden de inval wel rechtmatig. In de melding werd ook nog een aantal namen van mannen genoemd, waarbij de alarmbellen gingen rinkelen. Het zou gaan om een groep vuurgevaarlijke drugsdealers. Zo was er enkele weken voor de inval een schietpartij in Enschede geweest, waar ze bij betrokken waren. Deze mannen werden echter bij de inval in de Hengelose flat niet aangetroffen.

Volgens planning is het inhoudelijke strafproces in mei.