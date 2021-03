Hof laat miljonair Sanderink rectificeren en dwangsom betalen aan ex-partner na lange strijd over smaad en laster

Oud-topman Gerard Sanderink moet van het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden een rectificatie plaatsen op de websites van zijn bedrijven Strukton en Centric over ernstige beschuldigingen van fraude van zijn ex Brigitte van Egten, die directeur was van twee van zijn bedrijven. Ook mag de ex-partner van Sanderink eerder opgelegde dwangsommen incasseren, omdat de eigenzinnige multimiljonair zich niet aan eerdere vonnissen heeft gehouden. Dat heeft het gerechtshof vandaag bepaald in de laatste van een lange reeks processen tussen de twee voormalig geliefden.

Aan de rectificaties worden duidelijke voorwaarden gesteld. Ze moeten een maand blijven staan en ze mogen niet van commentaar worden voorzien door Sanderink én ze mogen niet weg te klikken zijn. Het gerechtshof maakt met de uitspraak duidelijk dat Sanderink over de schreef is gegaan. Zo is hij na een verbod door de rechtbank toch doorgegaan met het beschuldigen van zijn ex. Dat deed hij bij zijn eigen bedrijven, in de media en bij openbare figuren onder wie kabinetsleden.

Welke beschuldigingen?

Sanderink beschuldigde zijn ex ervan dat zij met de veiligheidsdienst AIVD had gepraat, waarna een inval van de FIOD twee jaar geleden bij een van zijn bedrijven (Strukton) volgde. Deze beschuldiging moest hij eerder van de rechtbank al rectificeren en hij kreeg een verbod om de beschuldigingen te herhalen op last van een dwangsom, maar daar hield hij zich niet aan.

Daarnaast beschuldigde de topman Van Egten van fraude. In eerste instantie beoordeelde de rechtbank dat deze beschuldigingen niet ernstig genoeg waren voor een rectificatieplicht, maar omdat hij na de uitspraak ernstigere beschuldigen van fraude door zijn ex wereldkundig maakte, krijgt hij van het gerechtshof daarvoor de opdracht te rectificeren. Als hij dit negeert moet Sanderink een nog hogere dwangsom betalen.

Dwangsom incasseren

Vanwege het doorgaan met de beschuldigingen heeft het gerechtshof vandaag bepaald dat Brigitte van Egten de dwangsom mag incasseren die de rechtbank opgelegd had als Sanderink haar toch verder zou beschuldigingen van betrokkenheid bij de FIOD-inval. Ook mag de dwangsom worden verhoogd voor de periode na het vonnis van de rechtbank.

Nieuwe vriendin

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door de hoog oplopende ruzie met Brigitte van Egten. Van Egten, die directeur was van twee bedrijven, werd als geliefde en directeur aan de kant gezet nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Van Rijbroek is controversieel en wordt door de pers 'cybercharlatan' genoemd na diverse mediaoptredens. Volgens Brigitte van Egten is Van Rijbroek uit op het vermogen van de 72-jarige Sanderink.

In de slepende rechtszaken tussen de twee ex-geliefden hebben meerdere advocaten en andere betrokken juristen van Sanderink het bijltje erbij neergegooid, omdat het steeds meer leek op een ordinaire schoolpleinruzie en afspraak na afspraak werd geschonden.

Beide rectificaties moeten van het gerechtshof de volgende tekst hebben: