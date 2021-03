Ondernemers in Ommen vrezen gevolgen afsluiting Vechtkade: ‘Dit wordt de doodsteek voor het centrum’

“Dit raakte ondernemers in het hart”, vertelt Ruben Strating van restaurant De Vrienden. Gewapend met spandoeken trekken de ondernemers door Ommen. Op strategische plekken worden de doeken opgehangen om ervoor te zorgen dat inwoners zien wat de gevolgen zijn van de sluiting van de Vechtkade.

Spandoek tegen afsluiting Vechtkade en Julianastraat in Ommen (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

“Veel mensen houden zich er niet echt mee bezig, maar dit zal de doodsteek worden voor het centrum van Ommen”, zegt Ruben. “Eind december viel er een brief op de mat waarin stond dat er een principebesluit was genomen over het sluiten van de Vechtkade. Er is daarover helemaal geen overleg geweest met de ondernemers.”

Autoluw

Ook Gerrit de Jonge, gemeenteraadslid namens de Volkspartij Ommen Vooruit (VOV), is aanwezig bij het ophangen van de spandoeken. “In 2017 is er besloten om de Vechtkade autoluw te maken. Dat voorstel werd ondersteund door inwoners en ondernemers van Ommen en is unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Nu wordt dat voorstel zomaar van tafel geveegd. Dit is echt een farce.”

Actievoerders vrezen dat de Chevalleraustraat de nieuwe verkeersader van Ommen wordt (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

‘Laten zien waar we voor staan’

Wethouder Leo Bongers kondigde eerder al aan een consultatieronde in te plannen, maar volgens raadslid De Jonge is dat slechts voor de bühne. “Alles lijkt al in kannen en kruiken.”



Voor restauranteigenaar Ruben Strating zit er niets anders op dan aandacht te vragen voor het probleem met de spandoeken die nu her en der in Ommen zijn opgehangen. “Ik denk dat het altijd zin heeft om te laten zien waar je voor staat in plaats van zomaar in te stemmen met iets dat de gemeente beslist. Dit heeft zulke grote consequenties, dat we van ons moeten laten horen.”