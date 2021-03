LTO teleurgesteld over besluit FrieslandCampina geen nabetaling voor melk meer te geven

"Feit is dat de laatste drie kwartalen van 2020 de wereld op z'n kop stond", zegt voorman Hein Schumacher van FrieslandCampina tegen de NOS. "Er is een wereldwijde crisis ontstaan die niemand heeft voorzien. Ik realiseer me dat we veel vragen van onze eigenaren, de leden-melkveehouders. Echter, we kunnen niet lijdzaam toekijken, maar we moeten snel handelen."

'Dat is veel geld'

Herman Bakhuis is zelf ook melkveehouder in Daarle. "Zeker in onze sector is het zwaar. Het gaat financieel al niet goed met heel veel melkveehouders. En die nabetaling levert gemiddeld toch zo'n 10.000 euro per jaar op. Dat is veel geld. Zeker in deze tijd."

Bakhuis zegt dat het een besluit is van het bedrijf en dat LTO daar verder niets over te zeggen heeft. "We kunnen daar van alles van vinden, maar meer ook niet. Het is echt niet zo dat we als LTO kunnen zeggen wat FrieslandCampina wel en niet moet doen."

Extraatje

Veel melkveehouders zien de jaarlijkse nabetaling als een extraatje. "Dus in veel gevallen zal het geen al te grote gevolgen hebben. Maar voor een kleine groep zal dit besluit toch het laatste zetje richting het einde zijn."