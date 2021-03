Overijsselse campings hard geraakt door wegblijven Oosterburen tijdens coronacrisis

Waar het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met dertig procent af nam naar 86,2 miljoen, bleef in Overijssel de schade beperkt met ‘maar’ vijftien procent minder overnachtingen naar 6,1 miljoen. "Dit zijn echter wel ruim een miljoen overnachtingen minder dan een jaar eerder", aldus Van Winden. "De afname zit vooral in het aantal buitenlandse gasten dat naar de provincie kwam. Daar staat tegenover dat we relatief veel in eigen land op vakantie gingen. Om die reden is de schade bij ons redelijk beperkt gebleven."

Lastig om voorspelling voor dit jaar te geven. Shelly van Winden, MarketingOost

Het hardst werden hotels en groepsaccommodaties geraakt. Van Winden: "Hotels moeten het hebben van het voor- en het naseizoen." In beide periodes was er een stijging van het aantal besmettingen. "Groepsaccommodaties moesten van de veiligheidsregio's dicht, dus die konden helemaal niets ondernemen."

Door de coronacrisis bleven veel hotelbedden lange tijd leeg. (Foto: RTV Oost)

De daling van het aantal overnachtingen bij bungalowparken, of huisjesterreinen zoals het CBS ze omschrijft, werd gedempt omdat veel mensen in eigen land op vakantie gingen en vooral zochten naar accommodaties met eigen sanitaire voorzieningen.

Campings missen Oosterburen

De forse daling (min negen procent) van het aantal overnachtingen bij campings in Overijssel gaat in tegen het landelijke cijfer (min vier procent). Het wegblijven van onze Oosterburen speelt hier de grootste rol. Zo'n 130.000 overnachtingen door Duitsers gingen niet door.

Shelly van Winden vindt het lastig om een voorspelling voor komend jaar te geven. "Het is lastig om in te schatten hoe het er de komende tijd uit gaat zien met alle maatregelen. We verwachten wel dat huisjesterreinen populair blijven door het eigen sanitair, de veiligheid en de ruimte. En we weten uiteraard nog niet of onze Oosterburen weer massaal op bezoek (mogen) komen, dat blijft nog even afwachten."