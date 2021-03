PVV-raadslid uit Emmen veroordeeld voor stalken van raadslid uit Almelo

Voor het stalken van zijn ex-vriendin, het Almelose raadslid Patricia Pol, is PVV-raadslid Tom Kuilder uit Emmen veroordeeld tot vijftig uur werkstraf. Kuilder stuurde in oktober en november 2019 en in maart vorig jaar een groot aantal berichten naar Pol. Hij deed dat in de hoop dat ze weer bij elkaar zouden komen, vertelde hij in de rechtbank.

Kuilder (38) noemde de kortstondige relatie die hij van mei tot eind augustus 2019 met Pol had ‘onstuimig’. De twee hadden elkaar op een partijbijeenkomst van de PVV leren kennen. Na augustus 2019 deden ze nog een poging samen verder te gaan, maar op 10 oktober zette ze hem de deur uit. Volgens haar was het toen klaar, maar Kuilder dacht dat ze toch nog verder konden.

‘Toxische relatie’

“Ik had eerst nog de hoop dat ik het weer op de rails kon krijgen”, vertelde het PVV-raadslid in de rechtbank in Assen. Volgens hem was het vaker korte tijd uit geweest. “Dat maakte deel uit van hoe onze relatie functioneerde. Het was een toxische wisselwerking. Ik heb het berichten sturen doorgezet, maar niet op een obsessieve manier in mijn beleving. Het was eigenlijk een clustertje van een aantal berichten. Dat had ik misschien niet moeten doen.”

Kuilder heeft er zelf voor gekozen de zaak aan de rechter voor te leggen. Het Openbaar Ministerie had hem een strafbeschikking aangeboden, maar omdat het PVV-raadslid vindt dat hij onschuldig is, heeft hij die niet geaccepteerd.

Seksuele toespelingen

De Emmenaar deed volgens de rechter in zijn berichten aan Pol veel persoonlijke ontboezemingen en maakte ook seksuele toespelingen in zijn berichten. De rechter benadrukte dat ze niet te veel in detail wilde treden. “Ik wil voorkomen dat we te veel op allerlei privacygevoelige informatie ingaan”, zei ze erbij.

De rechter sprak van ‘een bombardement van berichten’ richting Pol, terwijl het hem volgens haar duidelijk had moeten zijn dat Pol geen contact meer wilde. Zeker omdat ze hem drie dagen na de relatiebreuk blokkeerde op WhatsApp.

Daarna ging Kuilder verder met het sturen van berichten via Facebook Messenger. Toen hij ook daar werd geblokkeerd, ging hij door via sms en e-mail.

38 dagen lang

38 dagen lang stuurde hij haar in het najaar van 2019 berichten en daarna begon hij in maart vorig jaar opnieuw, waarna Pol aangifte deed. De officier van justitie hield er in haar eis rekening mee dat er ook ernstigere vormen van stalking zijn en daarom eiste ze geen hoge werkstraf. Dat was de rechter met haar eens.

De rechter bepaalde ook dat Kuilder ruim 1.500 euro schadevergoeding moet betalen aan Pol. Het Almelose raadslid, dat inmiddels is overgestapt naar Forum voor Rechts, vertelde in haar slachtofferverklaring dat ze erg angstig is geweest en een emotioneel zware tijd heeft gehad.

Dagboek

Dat zij in maart vorig jaar een soort dagboek ging bijhouden op Facebook, waarin ze allemaal persoonlijke dingen die ze van Kuilder wist met de buitenwereld deelde, keurde de rechter ook af.

Kuilder zocht toen opnieuw contact met het verzoek de berichten eraf te halen, omdat het volgens hem ook schadelijk was voor zijn familie. Die berichten betitelde de rechter niet als stalking. Hoe de twee over en weer met elkaar omgingen noemde ze wel ‘ontluisterend’.

Karaktermoord

Pol vertelde in haar uitgebreide slachtofferverklaring over Kuilders drugsgebruik, waardoor hij soms agressief en onberekend zou zijn. Ook zag ze hem als een gevaar, omdat hij meerdere keren stiekem bij haar huis zou zijn geweest waardoor ze zich niet meer veilig voelde.

Volgens Kuilder pleegt Pol karaktermoord door hem zo slecht af te schilderen. Haar verklaring zit volgens hem 'barstensvol' leugens.

Niet trots

“Als je deze zaak betitelt als stalking, leg je de lat wel heel laag”, zei Kuilder in zijn slotwoord, nadat zijn advocaat vrijspraak had gevraagd. “Ik zeg heel eerlijk, het was niet mijn finest hour en ik ben er niet trots op, maar dat is iets anders.”