Horecaondernemers in Overijssel protesteren: "We willen gehoord worden"

Precies vijf minuten over twaalf beginnen de ondernemers in de Walstraat, midden in het centrum van Enschede, met het lawaaiprotest. Ze slaan op pannen en draaien muziek. "Mensen moeten beseffen dat het minder goed gaat dan mensen denken hoe het gaat", aldus Bas Linders. Hij is eigenaar van Bistro Dreams en zegt dat de steun die ze krijgen lang niet voldoende is.

Daarnaast is er ook geen emotionele steun voor de ondernemers. Hij hoopt dat zijn bedrijf snel weer open mag, maar snapt wel dat het veilig moet. "We kunnen alles op anderhalve meter faciliteren, ik denk dat het veiliger is dan in de parken, dus ik denk dat we wel weer open mogen", zegt Linders.

"We willen perspectief"

Ook op de Oude Markt protesteren de horecaondernemers, maar lekker een kop koffie drinken op het terras is niet mogelijk. "Nee, wij gaan niet open. We zetten ons terras buiten en wij hebben onze tafels in de vorm van een vraagteken gezet", vertelt eigenaresse Maxine Geerdink van restaurant NOVI. "Dat vraagteken staat er om te benadrukken dat we perspectief willen."

Deze tafels staan in de vorm van een vraagteken, want horecaondernemers willen perspectief (Foto: RTV Oost)

Ook in andere delen van Overijssel wordt er geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Kampen heeft het café Eigenwijs het terras ook buiten gezet en er zijn al plekken gereserveerd.

