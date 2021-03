Blijft Miss Giethoorn Netherlands ongekroond nu de kroon is gestolen?

Het lijkt een script van een glamourfilm, maar niets is minder waar. De kroon van Miss Giethoorn Netherlands is gestolen tijdens een shoot met de schonen der aarde. Plaats delict: ergens in de gemeente Steenwijkerland, meer wil eigenaar Christian Vredenburg van de kroon niet zeggen.

De gestolen kroon heeft volgens de eigenaar een waarde van 10.000 euro. "Hij is op een locatie bewust uit de auto gestolen", stelt Vredenburg. "We hebben al iemand op het oog, maar dat moeten we natuurlijk wel eerst zeker weten." Of er aangifte is gedaan bij de politie? In elk geval is er volgens Vredenburg melding van de diefstal gedaan.

De politie is desgevraagd op zoek naar de melding of aangifte, maar kan nu nog niets vinden. Ook vanuit de politie wordt uitgekeken naar de gestolen kroon en een woordvoerder zegt dat de politie gedupeerden altijd op het hart drukt aangifte te doen, zodat er een onderzoek kan worden gestart. In de berichten op Instagram over de gestolen kroon wordt de politie in elk geval al wel getagd.

Vredenburg is directeur van Miss Giethoorn Netherlands. Dat is een non-profit organisatie die zich onder meer inzet voor de Hartstichting.