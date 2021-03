Afvalondernemer Rouveen in hoger beroep veroordeeld tot 20 maanden cel

De 51-jarige Albert T. uit Rouveen is in hoger beroep veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan tien voorwaardelijk voor een aanval met een snijbrander in Meppel. De afvalondernemer uit Rouveen heeft daarmee bij het hof in Leeuwarden dezelfde straf gekregen als in de rechtbank in Assen.

T. ging vorig najaar in hoger beroep tegen de uitspraak. De rechtbank vond poging tot doodslag te bewijzen, omdat T. bewust de confrontatie had gezocht met het slachtoffer. Dat was een ondernemer met wie hij al lange tijd een conflict had. T. zei dat hij zelf werd aangevallen en zich wel moest verdedigen.

Contactverbod

Het hof sluit zich aan bij de uitspraak van de rechtbank. Behalve de celstraf krijgt hij ook reclasseringstoezicht en moet hij zich verplicht laten behandelen als hij vrijkomt uit de gevangenis. Ook heeft het hof hem een contactverbod met het slachtoffer opgelegd en een verbod om nog op diens terrein in Meppel te komen.

T. ging op 17 december 2019 naar het terrein aan de de Hesselterlandweg in Meppel, waar tot begin dat jaar zijn eigen afvalbedrijf gevestigd was. In april werd het verkocht aan een containerbedrijf en T. ging een maand later failliet. De Rouvener leefde in onmin met de nieuwe eigenaar van het terrein, een man met een containerbedrijf.

Drie klappen

Toen het hek naar het terrein dicht bleek te zitten, pakte T. een snijbrander om binnen te komen. Dat lukte. Een medewerker van het containerbedrijf waarschuwde zijn baas. Toen die bij het hek kwam, gaf Talen hem drie klappen met de snijbrander. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn nek. Van een aanval van het slachtoffer was geen sprake, oordeelt het hof.

Schadevergoeding

Dit is een zeer ernstig feit dat fataal voor aangever had kunnen aflopen. Dat dit niet is gebeurd, is niet aan verdachte te danken, aldus het hof. T. moet het slachtoffer 3.500 euro schadevergoeding betalen.