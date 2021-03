Boer in Geesteren beschermt weidevogels: "Als je ziet dat het mis gaat, wil je toch iets doen"

Boer Hennie heeft zijn hele leven al interesse in weidevogels. De laatste jaren loopt het aantal weidevogels, zoals de grutto en de kievit, terug. Daarom bouwde hij een paar jaar geleden een plasdrasgebied op zijn weiland. Daarbij worden stroken land onder water gezet waar de weidevogels op afkomen en hun nesten bouwen.

Toch blijkt er dan nog één hindernis te zijn voor de kuikens van de weidevogels die naar andere weilanden lopen om insecten te zoeken. Dat is een diepe sloot. "Het oude paar vliegt eroverheen, maar de jongen blijven erin achter", vertelt Blokhuis.

Sloten dicht

Die sloten moeten dus zoveel mogelijk dicht, al moet de watergang wel in tact blijven. "We hebben buizen in de greppel gelegd, zodat de watergang door blijft gaan. Vervolgens komt daar een laag zand overheen en tot slot moet er dan nog water op gepompt worden. We zijn er vier dagen mee bezig geweest. maar dan heb je wel een greppelplasdrasgebied", aldus Blokhuis.

Voordelen

Volgens de vogelwerkgroep Geesteren is het grote voordeel van een greppelplasdrasgebied dat het goed inpasbaar is in het beheer van boerenland en eenvoudig aan te leggen. Voor boer Blokhuis is het nog wel spannend of alle inspanningen er ook echt voor zorgen dat de weidevogels er gebruik van maken. Al zijn er wel al voorzichtige tekenen te zien dat de vogels er gebruik van maken. "Je ziet hier en daar al wat sporen van de kievit", zegt Blokhuis.

Voorzitter Hennie Schröder van vogelwerkgroep Geesteren wil de komende weken nog drie greppelplasdrassen aanleggen rondom Geesteren. Hij hoopt dat de weidevogels zich weer in grote getalen gaan vestigen in het gebied.