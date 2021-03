Akte van Oost: kandidaat-Kamerleden beloven zich in te zetten voor toekomst van Oost-Nederland

Kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland van negen politieke partijen presenteren op donderdag gezamenlijk De Akte van Oost. Hierin verklaren zij zich in te zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de verkiezingen een dergelijke regionale verklaring presenteert.

De kandidaat-Kamerleden die meedoen zijn van de partijen SP, GL, PvdA, Volt, D66, CDA, VVD, CU en SGP. De betrokken kandidaat-Kamerleden ondersteunen in De Akte van Oost de oplossingen en innovaties in Overijssel en Gelderland, zodra zij in de Tweede Kamer gekozen zijn. De gezamenlijke verklaring wordt gepresenteerd tijdens de webcast Kracht van Oost, komende donderdag.

Klaar voor de toekomst?

Kracht van Oost 2.0 is een vervolg op de eerste versie van Kracht van Oost uit 2016. Het is een onderzoek van meerdere wetenschappers die bij het onderzoek in kaart hebben gebracht wat de kracht van de ruimtelijke-economische structuur van Oost-Nederland is. Centrale vraag was of deze structuur voldoende klaar is voor de toekomst.

Prof. dr. Oedzge Atzema, hoogleraar Geowetenschappen, Sociale Geografie en Planologie en Economic Gegraphy aan de Universiteit van Utrecht presenteert donderdag de uitkomsten van Kracht van Oost.

Kandidaat-Kamerleden hebben zich voor de nieuwe Akte laten inspireren door de eerste Kracht van Oost en recente werkbezoeken aan Oost-Nederland.

‘Unieke verklaring’

Commissaris van de Koning Andries Heidema? is erg blij met de Akte. “Het is toch wel uniek te noemen dat kandidaat-Kamerleden uit onze provincies voorafgaand aan de verkiezingen met een dergelijke verklaring komen.? Er blijven politieke verschillen, maar voor de kiezer is het ook mooi om te zien dat partijen elkaar voor belangrijke thema’s in Oost-Nederland juist weten te vinden.”

Aan de webcast die donderdag wordt gehouden doen demissionair minister Bas van 't Wout (EZK), commissaris van de Koning Andries Heidema (Overijssel), commissaris van de Koning John Berends (Gelderland), Dorothee Feller (Regierungspräsidentin van het Regierungsbezirk Münster) en Sigrid Helbig (Economic Board) mee.