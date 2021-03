'Reisorganisatie Oad Reizen ging failliet door onverwacht miljoenentekort'

Volgens toenmalig Oad-adviseur Jan Brouwer was het een acuut geldtekort dat reisorganisatie Oad Reizen de das omdeed. In het zicht van de haven bleek plotseling een onvoorzien tekort van nog eens 3,9 miljoen euro. Op dinsdagmiddag 24 september 2013 kostte het een kwartiertje om te besluiten het faillissement aan te vragen. Inmiddels heeft de reisorganisatie een doorstart gemaakt, maar de gerechtelijke procedure over het faillissement in 2013 loopt nog steeds.

Het waren gisteren opnieuw twee getuigen die door de Rabobank waren opgeroepen om te worden gehoord in de 'ruzie' tussen de Stichting Administratiekantoor Oad groep Holding - oftewel de 'Oad-familie' Ter Haar - en de Rabobank.

De eerste was Jan Brouwer, adviseur van de Oad-directie van medio 2012 tot en met het faillissement. De tweede is Frans Schuitemaker, sinds 2011 lid van de directie van Oad, samen met Julius en Quirine ter Haar. Beiden mannen weten van de hoed en de rand. Uit het feit dat juist de Rabobank hen als getuigen heeft opgeroepen kan worden opgemaakt dat de bank verwacht dat hun getuigenissen in het voordeel van de bank zijn.

Commissaris van de Koning

Beiden getuigen in de Utrechtse rechtbank over de 'inzet' op vrijdag 20 september 2013 van toenmalig Commissaris van de Koning Ank Bijleveld, tevens Minister van Defensie. Schuitemaker over het gesprek met Bijleveld: "Ik heb bij haar melding gemaakt dat we die zondag met de Twentse Investeerders zouden praten, en dat dat de aller-allerlaatste kans zou zijn. En of ik vroeg haar of ze de Rabobank wilde vragen of we die kans nog mochten benutten".

Bijleveld deed dat graag volgens Schuitemaker, want Oad was een grote werkgever in Holten en Goor, nota bene de woonplaats van Bijleveld.

Bijleveld: Rabo zegde voldoende tijd toe

Volgens Schuitemaker ging zijn vraag aan Bijleveld alleen over die zondagavond, toen het gesprek met de Twentse Investeerders zou plaatsvinden, om die 'kans nog te benutten'. Opvallend is dat Bijleveld zelf verklaarde, in december 2019, dat haar door de Rabo-topman was verteld dat Oad 'voldoende tijd' zou krijgen om de deal rond te maken. Hoeveel tijd wist ze niet precies, maar ze ging er vanuit dat Oad de tijd zou krijgen die het bedrijf nodig had.

De verklaring van Bijleveld is dus in het voordeel van Oad, want het suggereert dat de Rabodirectie tijd toezegde die uiteindelijk niet gegeven werd. Overigens bleek uit eerdere verhoren van de Rabo-topmannen dat ze niet of nauwelijks op de hoogte waren van de gang van zaken bij 'bijzonder beheer' rondom Oad.

Oad-telefoontje naar Rabo

Een andere kwestie gaat over een telefoongesprek van dinsdagmiddag 24 september. Er is vanuit de Rabobank een mail binnengekomen met voorwaarden voor de deal met de 'Twentse Investeerders', een belangrijke voorwaarde is de deadline die op vrijdag 27 september staat.

Volgens een eerdere getuigenis van toenmalig topman en eigenaar Julius ter Haar is er toen gebeld met de medewerkers van bijzonder beheer van de Rabobank om uitstel te vragen, uitstel dat hij niet kreeg, zo zei Ter Haar later. Schuitemaker en Brouwer verklaarden gistermiddag dat telefoontje niet te kennen.

"Ik kan het niet bevestigen of ontkennen", zegt Brouwer erover, maar het lijkt hem een logisch telefoontje. Schuitemaker kent het ook niet. Eerder deze week bleek uit het verhoor van de betrokken Rabomedewerkers dat zij het zich ook niet kunnen herinneren. Ter Haar heeft een aantal getuigen van het telefoontje, waardoor het een 'welles-nietesverhaal' lijkt te zijn. Het telefoontje zou laten zien hoe hardvochtig de Rabobank reageerde op de schreeuw om extra tijd vanuit Oad.

3,9 miljoen extra tekort

Op het eind van de verhoren van beide mannen bleek waarom de Rabobank hen had laten oproepen. Brouwer vertelde dat het eigenlijk een 'acuut liquiditeitsprobleem' was dat hun overviel, die dinsdagmiddag in de laatste financiële prognose.

Brouwer: "We schrokken enorm, we mochten de volgende dag 2,5 miljoen tekort hebben, geld dat nodig was om de salarissen te betalen. Maar uit de prognose bleek dat er een extra tekort was van 3,9 miljoen, bovenop die 2,5 miljoen. Dat waren verplichtingen die je niet aan kunt gaan".

'Reddeloos verloren'

Frans Schuitemaker vertelde tot slot: "Ik denk dat we op een formele manier met zes investeerders hebben gesproken, op informele manier met drie investeerders en daarnaast met een aantal banken. Op één na wilden ze allemaal niet meedoen in het totale plaatje om de totale Oad te redden. Eentje zei 'ik wil dat busbedrijf wel kopen'. En ik kan me nog herinneren dat een van de investeerders zei 'je bent reddeloos verloren'".

'Zorgplicht' van de bank

De familie Ter Haar wil met deze procedure aantonen dat de Rabobank tekort is geschoten in haar 'zorgplicht' en dus (mede)verantwoordelijk is voor het faillissement. Ze claimt 67 miljoen euro, het bedrag dat Oad Reizen waard was in haar ogen ten tijde van het faillissement.

De Rabobank vindt dat ze alles heeft gedaan zoals het hoort. De uitspraak van de rechtbank in Utrecht zal nog enkele maanden op zich laten wachten. Als de Rabobank verliest is de verwachting dat er een schikking zal komen tussen beide partijen.