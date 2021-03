'PSV zet zinnen op FC Twente-doelman Drommel'

Joël Drommel staat in de belangstelling van PSV. De doelman van FC Twente heeft een aflopend contract in Enschede, maar door een optie wordt die verbintenis automatisch verlengd tot medio 2022.

Daardoor gaat Drommel straks niet gratis de deur uit, maar kan FC Twente gewoon een transfersom vragen. PSV wil Drommel naar verluidt voor minstens vier seizoenen vastleggen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

Meerdere clubs

Of het zover komt is nog maar de vraag. Drommel is bij meerdere clubs in beeld. Zo werd de 24-jarige sluitpost eerder al in verband gebracht met Ajax. Nu ook PSV zich roert, lijkt de dans om het jawoord van Drommel definitief begonnen.

Unnerstall

FC Twente kan in alle rust onderhandelen in de zaak Drommel, want PSV-goalie Lars Unnerstall bewandelt komende zomer juist de omgekeerde weg. Hij zette gisteren zijn handtekening onder een vierjarig contract bij FC Twente, dat daarmee de nog vrij te komen vacature al in een vroeg stadium heeft ingevuld.