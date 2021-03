Zoutbedrijf Nouryon verkoopt deel van Hengelose bedrijfsactiviteiten aan Franse zoutproducent

Nouryon, voorheen een onderdeel van verfconcern AkzoNobel, is bekend van zoutmerken voor consumenten zoals JOZO en NEZO, maar ook van Suprasel, zout dat gebruikt wordt in levensmiddelen. Het bedrijf wint al meer dan honderd jaar zout uit Twentse bodem. De afgelopen vijf jaar stond het bedrijf onder verscherpt toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen, nadat er meerdere lekkages waren ontdekt in het leidingnetwerk van de zoutputten naar de fabriek. Enkele weken geleden werd dit toezicht versoepeld.

De zouthuisjes blijven staan, want Nouryon blijft zout winnen uit de Twentse bodem. (Foto: Wouter de Wilde)

Statenlid Robert Janssen van GroenLinks en het Enschedese raadslid Vic van Dijk (D66) volgen de bedrijfsactiviteiten van Nouryon in Hengelo al enkele jaren kritisch. Beiden hebben zo hun bedenkingen over de overname. Van Dijk twitterde er over.

Een woordvoerder van Nouryon meldt dat de overname behalve de verpakkings- en distributielocatie in Hengelo ook een soortgelijke locatie in Denemarken omvat. De ongeveer 250 medewerkers die bij deze locaties werken, komen in dienst bij de de Salins Group. Nouryon verwacht dat de deal in de tweede helft van dit jaar wordt afgerond. Toezichthouders moeten nog hun toestemming geven. Er is niet bekend gemaakt hoeveel geld er met de deal gemoeid is.

Salins Group is een van de leiders in zout in Europa. De onderneming produceert en verkoopt zout in al zijn vormen voor alle toepassingen: menselijke voeding, landbouw, chemicaliën, sneeuwruimen, waterbehandeling en andere industriële activiteiten. De productiecapaciteit bedraagt ??4 miljoen ton zout. De onderneming heeft een jaaromzet van 270 miljoen euro.