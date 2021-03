Oud-profvoetballer Ruud ter Heide over fatale steekpartij Reutum: "Ik heb niet bewust gestoken"

Oud-profvoetballer Ruud ter Heide uit Glanerbrug heeft vandaag voor het eerst verteld over hoe hij een fatale steekpartij heeft beleefd. In de zomer van 2017 werd een Winterswijker doodgestoken bij een caféruzie in Reutum. Ter Heide en zijn broertje werden beiden tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het doodsteken van het slachtoffer. Ze gingen in hoger beroep en deden vandaag voor het eerst hun verhaal. Justitie heeft opnieuw twaalf jaar cel tegen hen geëist.

Ruud ter Heide kwam in zijn voetbalcarrière onder meer uit voor FC Twente en FC Zwolle. "Ik heb niet bewust gestoken", zegt hij. "Er was eerder ruzie ontstaan in het café." Daarbij gaat het om een eetcafé naast een camping. Daar werd de start van de bouwvak gevierd, met heel veel drank. Er ontstond ruzie tussen de groep van de broers Ter Heide en een groep uit Winterswijk.

Mes afgepakt

"De groep uit Winterswijk was naar buiten gegaan. Daar begonnen ze te roepen en te bonzen op de ruiten", zegt Ruud. "Ik ben naar buiten gegaan en heb gevraagd daarmee te kappen", zegt de oud-profvoetballer.

"Het latere slachtoffer viel mij toen aan. Ik zag iets glinsteren in zijn hand. Dat bleek een mes. Dat heb ik afgepakt en vastgehouden. Toen heb ik hem nog wat tikken verkocht." Volgens Ter Heide heeft hij het slachtoffer bij de worsteling mogelijk in zijn rug geraakt met het afgepakte mes. "Het zou kunnen dat dat is gebeurd, maar ik heb niet bewust gestoken."

Broertje helpen

"Opeens zag ik dat mijn broertje ook in gevecht was", zegt Ruud. "Daar ben ik heen gelopen om hem te helpen. Ik heb toen twee mannen van hem afgetrokken." Een van die mannen was de broer van het dodelijke slachtoffer. Ook die is gestoken, maar overleefde het gevecht. Ruud en zijn broertje zeggen vervolgens naar binnen te zijn gegaan, het eetcafé in. Daar heeft Ruuds broertje 112 gebeld.

112-melding

De 112-melding is deels afgespeeld in de rechtszaal. Op de achtergrond is te horen: 'Hij steekt gewoon die gek. Hij heeft me gestoken.' Maar ook is een opvallende andere uitspraak te horen, waarschijnlijk uitgesproken door een van de broers Ter Heide. Te horen is: 'Steek van je af, steek van je af.'

"Wat bedoelde u daarmee?", wil het Gerechtshof weten. Het antwoord: "Weet ik niet meer".

DNA op messen

Volgens Ruud heeft hij in de keuken het afgepakte mes van zich afgegooid. Op dat mes is DNA van Ruud, het slachtoffer en diens broer aangetroffen. Dan beseft Ruud naar eigen zeggen: "Wat nou als die gasten naar binnen komen?"

Hij steekt daarom een ander mes in zijn achterzak. Later wordt op dat mes ook DNA van het slachtoffer gevonden. "Onmogelijk", zegt Ruud ter Heide. Hij denkt dat er met bewijsmateriaal is geknoeid door de politie. Zo zijn er opnames van verhoren zoek, en messen waarmee gestoken is mogelijk onjuist verpakt door de politie.

Bewust gezwegen

Ter Heide zegt er in samenspraak met zijn advocaat voor te hebben gekozen om te zwijgen tijdens de vorige rechtszaak: "We hebben heel bewust onze raadsman het verhaal laten vertellen." Nu zijn de broers van advocaat geswitcht en worden ze bijgestaan door strafpleiters Van der Wal en Ural.

Twee messen

Het OM gaat er vanuit dat beide broers Ter Heide een mes hebben gehanteerd. Er zijn twee bebloede messen gevonden. "En het is onwaarschijnlijk dat broer Ruud twee messen heeft gehanteerd." Dat ze met messen op de ruzie zijn afgestapt, acht het OM ook bewezen. "Twee getuigen zagen de broers schouder aan schouder uit de keuken komen en in één streep naar buiten lopen. Bij een van hen werd een mes gezien."

Reactie OM

Dat de broers lang hebben gezwegen wordt niet in dank afgenomen door justitie. "Ze hebben hun alternatieve scenario in de tussenliggende tijd met elkaar kunnen afstemmen. Ze hebben maandenlang bij elkaar op cel gezeten." De openbaar aanklager gelooft het verhaal van de broers Ter Heide dan ook niet. "Er is een groot verschil tussen iemand slaan met een mes in de hand, of iemand steken. En dat laatste is gebeurd, gezien de verwondingen."

Vanmiddag gaat het verdedigingsteam van de broers bepleiten waarom hun cliënten in hun ogen vrijuit moeten gaan.