Positief | Reisorganisator Martijn toont veerkracht: van vakanties naar teststraten

Lekker feesten, je dierbaren knuffelen of gewoon massaal naar een sportwedstrijd. Het kan al bijna een jaar niet meer. Vijf Overijsselaars blikken terug op een bewogen coronajaar. Dat viel niet mee, maar wat was er voor hen positief? Vandaag reisorganisator Martijn Boshuis, hij heeft nu drie teststraten.

Reisbureaus en -organisatoren moeten harde klappen incasseren door de pandemie. Dat kan Martijn Boshuis uit Boekelo beamen. Hij is eigenaar van touroperator noSun, die groepsreizen voor singels organiseert. Maar nu dus even niet, vanwege de beperkingen.

Focus verleggen

Afgelopen zomer hoopte hij al weer reizen naar het buitenland te kunnen organiseren. Die hoop bleek tevergeefs. Omdat vakanties buiten de landsgrenzen nog erg onzeker waren, verlegde hij zijn focus binnen Nederland.

"Daardoor hebben nog best een goede zomer gehad. Maar vanaf oktober tot maart konden we weer niets", schetst de ondernemer. Daarom vond Martijn dat hij iets anders moest doen, om niet slechter uit de coronaperiode te komen.

Ik dacht: dat kan vast anders Martijn Boshuis, reisorganisator

Net verhuisd

Een nieuwe inkomstenbron is ook nodig om in zijn nieuwe huis te kunnen blijven wonen. "Vlak voordat corona uitbrak was ik net verhuisd naar een hartstikke mooi huis. Dus ik zei tegen mijn vrouw: ik weiger hier weg te gaan, dat gaan we niet doen."

Door een situatie binnen zijn bedrijf, ziet hij nieuwe kansen. "Een medewerker van mij moest zich laten testen omdat haar schoondochter op bezoek was geweest en later coronaklachten kreeg. Alleen kon mijn medewerker zich pas over een week laten testen en moest hij nog eens 48 uur op de uitslag wachten. Ik dacht: dat kan vast anders."

We zijn onlangs door de inspectie goed beoordeeld Martijn Boshuis, reisorganisator

'Mister Positivo'

Dan wordt duidelijk waarom de Boekeloër binnen zijn bedrijf 'Mister Positivo' wordt genoemd. Hij gooit het namelijk over een totaal andere boeg: samen met twee compagnons start hij in totaal drie commerciële teststraten. "We zijn onlangs door de inspectie goed beoordeeld", zegt hij trots.

Toch kunnen de testraten het financiële gat dat COVID veroorzaakt (nog) niet helemaal vullen. "Het is wachten op de evenementen waar men preventief test. Daar verwachten wij veel werk."