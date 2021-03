GGD IJsselland gaat ademtesten inzetten om corona vast te stellen

De GGD in de regio IJsselland gaat werken met ademtesten om te controleren of iemand besmet is met het coronavirus. In Deventer, Zwolle en een nog te bepalen locatie doet de zogeheten SpiroNose zijn intrede.

"De SpiroNose is een sneltest die binnen enkele minuten de uitslag geeft", zegt Mariska Drewes, projectmanager Testen bij GGD IJsselland, over de ademtest. "Als het apparaat niet met zekerheid kan vaststellen dat de testuitslag negatief is, volgt altijd een PCR-test."

In Deventer en Zwolle krijgen de medewerkers de mogelijkheid om een ademtest uit te voeren. Er volgt nog een derde locatie in de regio. Drewes: "Met het aanbieden van verschillende soorten testen, willen we aansluiten op de behoefte in de samenleving om je snel te kunnen laten testen."

Verhuizing

De GGD meldt bovendien dat de testlocatie aan de Hannoverstraat in Deventer verhuist naar winkelcentrum De Snipperling. Daar kunnen mensen vanaf vrijdag 12 maart terecht voor een PCR-test in een van de tien testlijnen. Daarmee bevinden de testlocatie en de toekomstige vaccinatielocatie in Deventer zich onder één dak.

De locaties krijgen allebei een eigen in- en uitgang, zodat bezoekers elkaar niet kruisen. Drewes: "De locaties zijn gescheiden van elkaar ingericht. Het onder één dak werken heeft logistiek gezien veel voordelen. Denk aan bevoorrading en voorzieningen voor personeel."

De exacte datum waarop GGD IJsselland kan starten met ademtesten is nog niet bekend.