Thales doet onderzoek naar oorzaak ontsnapte wolk: "Het is meegevallen"

Rond zeven uur rook een medewerker van Thales, dat actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie, een vreemde geur. Hij sloeg direct alarm. "Binnen zes minuten was de brandweer al hier. Daar oefenen we regelmatig op", stelt Van Harmelen. De productiehal werd ontruimd, waarna medewerkers twee uur lang werden opgevangen in de kantoren.

"Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. Het was wel even lastig voor de medewerkers dat ze twee uur moesten wachten, want we moesten uitzoeken wat er precies gebeurd is."

Buurtbewoners reageren op de dreigende situatie van vanochtend:

Thales maakt in Hengelo printplaten voor eigen systemen en andere klanten. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van zuren, zoals zoutzuur, zwavelzuur en salpeterzuur. De oranje wolk ontstond in een vat, waar reststoffen samenkomen.

Iets na half acht verstuurde de brandweer een NL Alert, omdat het mogelijk om een gevaarlijke stof ging die vrijkwam. Bij alle metingen in de omgeving heeft de brandweer geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten. Van Harmelen "We zijn nog aan het onderzoeken wat de reactie veroorzaakte en wat er precies is gebeurd."

Rond één uur konden de medewerkers weer aan de gang in de productiehal.