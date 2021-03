Positief | Leerzaam coronajaar voor verpleegkundige Michelle: "Onderlinge sfeer is beter"

Lekker feesten, je dierbaren knuffelen of gewoon massaal naar een sportwedstrijd. Het kan al bijna een jaar niet meer. Vijf Overijsselaars blikken terug op een bewogen coronajaar. Dat viel niet mee, maar wat was er voor hen positief? Vandaag Michelle de Vos, verpleegkundige op de corona-afdeling van het MST in Enschede.

Net als voor velen was ook voor Michelle een jaar corona erg pittig. Zij werkte tijdens de eerste én tweede golf op de corona-afdeling, maar kan toch positief terugkijken op die periode.

"Ik heb zo ontzettend veel geleerd en ik denk dat ik een deel daarvan anders nooit had geleerd", legt de 22-jarige ziekenhuisverpleegkundige uit. Ze is nog maar anderhalf jaar afgestudeerd, maar heeft nu dus al een flinke berg aan ervaring opgedaan.

Intensieve samenwerking

Toen de pandemie uitbrak, werd in het Enschedese ziekenhuis gevraagd wie er op de corona-afdeling wilden werken. Michelle werkt normaliter in het neurocentrum, maar zag de uitdaging wel zitten en gaf zich op. Niet wetende wat haar te wachten stond, evenmin als haar collega's.

Het is allemaal een stuk persoonlijker geworden Michelle, verpleegkundige MST

"Iedereen werkte samen, allemaal vanuit een ander specialisme. Daar leer je zo veel van", vertelt ze. Ondanks dat niemand echt wist wat het beste was. "Daarom hebben we nóg meer samengewerkt. Niemand had het gevoel er alleen voor te staan."

Volgens Michelle is ook de sfeer in het ziekenhuis beter geworden door die intensievere samenwerking. "Je merkt dat mensen elkaar anders benaderen. Er is meer begrip voor elkaar. Het is allemaal een stuk persoonlijker geworden tussen de verschillende afdelingen."

We wisten in het begin niet dat de coronapatiënten zo snel achteruit zouden gaan Michelle de Vos, verpleegkundige MST

Pittige keerzijde

De Enschedese benadrukt dat het ondanks de positieve punten echt wel een zwaar jaar is geweest. "Het was zeker pittig. Vooral omdat je extra werkt en de werkdruk ook nog eens een stuk hoger was. We wisten in het begin niet dat de coronapatiënten zo snel achteruit zouden gaan. Dat was zwaar."

"Maar het MST heeft ons daar goed in geholpen", voegt ze daar direct aan toe. "Ze hebben handvatten aangeboden zodat we die hectische tijd wat fijner door konden komen. Dat was wel nodig omdat buiten je werk om bijna alles gesloten was."

In evenwicht

Als Michelle de balans opmaakt, weet ze niet of het positieve of negatieve gevoel overheerst. "Het was zeker erg pittig, maar ik probeer me op de positieve dingen te richten. Ik heb zo veel geleerd en de sfeer onderling is goed. Ik denk dat het elkaar in evenwicht houdt."