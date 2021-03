Demissionair minister Bijleveld opent in eigen woonplaats meest duurzame supermarkt van de Benelux

Ank Bijleveld, demissionair minister van Defensie heeft vanochtend in haar woonplaats Goor de nieuwe vestiging van Jumbo Leussink officieel geopend. De gloednieuwe supermarkt is volledig energieneutraal en de meest duurzame supermarkt in de Benelux.

Zo is het grote pand volledig gasvrij, wordt water hergebruikt en ligt er een sedum-dak met zonnepanelen op. Naast de Jumbo-supermarkt is er ook een vestiging van de Etos en Gall&Gall gevestigd in het nieuwe winkelcentrum aan de Goorse van Kollaan.

"Als je een nieuw gebouw neerzet, ben je verplicht voor de toekomst om naar duurzaamheid te kijken. En we kregen ook vanuit de gemeente de vraag, omdat dit de plek van de oude gemeentewerf is. Als we het doen, gaan we voor het hoogst haalbare", vertelt eigenaar Tijn Leussink.

Riekele Bijleveld

Het pand werd geopend door minister Bijleveld, nadat ze samen met haar man Riekele kwam voorrijden in een ploegleidersauto van wielerploeg Jumbo/Visma. Riekele Bijleveld is in de gemeente Hof van Twente raadslid voor het CDA en heeft onder meer duurzaamheid in zijn portefeuille.

Ook mede-eigenaresse Colette van Eerd van het overkoepelende Jumbo-concern was bij de opening aanwezig.