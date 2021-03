Zorginstelling die dader kerstmoord begeleidde juridisch aansprakelijk gesteld

In deze zaak beroofde Wim V. (28) tijdens de kerstnacht van 2019 de Almelose Chantal de Vries (27) met zeven messteken van het leven. V. heeft een psychiatrisch verleden: hij kan bij bepaalde prikkels agressief reageren, heeft een fetisj voor messen en is seksueel geobsedeerd. Zijn begeleiders lieten eerder al tegenover RTV Oost weten dat hij met die achtergrond nooit zelfstandig had mogen wonen en dat ze de leiding van de zorginstelling hiertegen hebben gewaarschuwd.

In de arm genomen

De ouders van Chantal de Vries hebben nu de Hengelose letselschade-expert Yme Drost in de arm genomen. Deze ervaren jurist staat bekend als iemand die zich als geen ander kan vastbijten in dossiers. In de loop der jaren heeft hij ruime ervaring opgedaan in grote langslepende zaken, waaronder de affaire-Jansen Steur en het monstertruckdrama in Haaksbergen. Bovendien boekte Drost belangrijke successen in de strijd tegen de omstreden pedoclub Martijn.

Dossier bestudeerd

Drost heeft het dossier rond Wim V. intussen bestudeerd en komt tot de conclusie dat hij voldoende juridische aanknopingspunten ziet om de zorginstelling aansprakelijk te stellen. "In mijn ogen zijn ze nalatig geweest bij het verlenen van zorg."

Zoals RTV Oost vorige week al meldde, is de Inspectie Gezondheidszorg inmiddels een onderzoek begonnen naar de De Zorgstal, waar Wim V. onder toezicht stond. Deze zorginstelling is gevestigd in de buurtschap Radewijk, bij Hardenberg.

Drost zegt echter los van dit onderzoek al voldoende mogelijkheden te zien om De Zorgstal juridisch aansprakelijk te stellen. "In dat verband vind ik het veelzeggend dat het Openbaar Ministerie geheel uit zichzelf melding heeft gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg dat er sterke twijfels zijn over de kwaliteit van begeleiding van Wim V."

Tekst gaat verder onder foto

Chantal de Vries, die kerstavond 2018 door Wim V. met zeven messteken van het leven werd beroofd. (Foto: Familie De Vries)

'Aan lot overgelaten?'

Yme Drost zegt sterk de indruk te hebben dat Wim V. bij De Zorgstal aan zijn lot is overgelaten. "Zorg verlenen is meer dan PGB of andere zorgsubsidie opstrijken, iemand in een appartementje zetten en er af en toe op bezoek gaan voor een praatje. Zeker bij deze categorie psychiatrisch patiënten moet eerst een gedegen individueel zorgplan worden opgesteld. Als ik afga op de verhalen van V.'s begeleiders en oud-begeleiders bij RTV Oost dan vraag ik me heel sterk af of dat hier wel is gebeurd. En of V. wellicht door die onvoldoende zorg zo is ontspoord op de manier waarop dat nu is gebeurd."

Messencollectie

Daarbij refereert Drost aan het feit dat V.'s messencollectie bij zijn vorige zorgorganisatie veilig in een kluis lag opgeborgen kluis en dat bij huiszoeking - kort na de moord - de politie zeven grote messen aantrof, los rondslingerend in V.'s appartementje.

De Inspectie Gezondheidszorg onderzoekt nu hoe het kon dat psychiatrisch patiënt Wim V. zelfstandig in de binnenstad van Hengelo mocht wonen. Daarbij wordt overigens niet alleen de 'casus-Wim V. onderzocht, maar wordt de gehele zorginstelling doorgelicht. "Vanzelfsprekend ben ik benieuwd naar de conclusies van de inspectie", aldus Drost.

Individuen aanklagen

Los van het inspectieonderzoek gaat Yme Drost De Zorgstal echter nu op korte termijn aansprakelijk stellen. "Wat inhoudt dat ik me in eerste instantie ga wenden tot de verzekeraar van De Zorgstal. Als echter blijkt dat De Zorgstal niet tegen dit soort gevallen is verzekerd, dan klop ik aan bij de instelling zelf. En in dat geval sluit ik niet uit dat ik ook uit kom bij individuen. Dan moet je onder meer denken aan de directeur of andere medewerkers. In eerste instantie zal ik ze dan juridisch aansprakelijk stellen en in een later stadium indien mogelijk ook aanklagen via de tuchtrechter."

Shockschade

De Almelose rechtbank wees eerder al een schadevergoeding aan de ouders van Chantal toe. "Maar de shockschade werd door de rechtbank afgewezen. En daarvoor ga ik De Zorgstal nu aansprakelijk stellen. Daar zijn substantiële vergoedingen mee gemoeid, maar over bedragen laat ik me nooit uit", aldus Drost.

De ouders van Chantal zijn blij dat de Hengelose jurist de zorginstelling nu aansprakelijk gaat stellen. "Begrijp ons goed", zegt moeder Herriët. "Alle geld in de wereld brengt ons Chantal niet terug. Maar we willen ermee voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren. En het gaat ons om vooral om rechtvaardigheid. Chantal was ook altijd iemand die zich heel sterk maakte voor rechtvaardigheid. We willen dat ze trots op ons kan zijn. En dat we voor haar blijven strijden."

Tekst gaat verder onder foto

De ouders van de vermoorde Chantal de Vries uit Almelo: "We strijden voor rechtvaardigheid voor Chantal." (Foto: RTV Oost)

Reactie ouders

Intussen is bekend geworden dat Wim V. niet tegen het vonnis van 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging in hoger beroep is gegaan. "Dat was onze grote angst", zegt Herriët de Vries. "Dan zouden we al die ellende nog eens moeten meemaken die een rechtszaak met zich meebrengt." V. kon dinsdag nog de hele dag in beroep. "We kregen een bericht van onze advocaat Bas Pernot. Ook daar op kantoor hebben ze de hele dinsdag in spanning gezeten, maar na vijven belde Pernot met het goede nieuws: 'Alles is afgelopen nu'. Het is voor ons een hele opluchting."

Schadeclaim

RTV Oost meldde eerder vandaag al dat Matthijs Betgen, directeur van De Zorgstal, intussen in een omvangrijke juridische strijd is verwikkeld, waarbij hem onder meer een schadeclaim van 1,1 ton boven het hoofd hangt. De directeur is niet uit de zorg afkomstig en hem wordt door onder anderen oud-medewerkers verweten dat hij er als zakenman en ondernemer vooral op uit zou zijn om geld te verdienen, waarbij hij het belang van de cliënten uit het oog zou zijn verloren.

Een medewerkster van Betgen Holding liet eerder al weten niet te willen reageren op de verhalen rond Wim V.

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden.