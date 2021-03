Positief | Huisarts Lilian: "We hebben geleerd efficiënter te werken"

Lilian Roelink is huisarts in Almelo (Foto: RTV Oost / Frank Janssen)

Lekker feesten, je dierbaren knuffelen of gewoon massaal naar een sportwedstrijd. Het kan al bijna een jaar niet meer. Vijf Overijsselaars blikken terug op een bewogen coronajaar. Dat viel niet mee, maar wat was er voor hen positief? Vandaag Lilian Roelink (47), huisarts in Almelo.

"Het was een bijzonder jaar", blikt Lilian terug. Ondanks dat het vrijwel overal constant over corona ging, was er natuurlijk ook de reguliere zorg. "En wij moesten alle ballen in de lucht houden."

We hebben mondmaskers bij een varkensboer gehaald Lilian Roelink, huisarts

Lastig begin

Zoals voor iedereen begon de pandemie ook voor de Almelose huisarts vol onduidelijkheden. Niemand wist immers wat het virus was en wat er ons te wachten stond.

Daarnaast was er ook nog eens een tekort aan materialen. "De mondmaskers waren niet voorradig. Uiteindelijk hebben we die bij een varkensboer gehaald", vertelt Lilian.

Leerzame periode

Toch was de periode waarin de eerste golf in ons land waarde, de meest leerzame. "Ik hoop dat we een aantal van die lessen blijven gebruiken. We hebben echt geleerd om efficiënter te werken en beter samen te werken met bijvoorbeeld het ziekenhuis."

Ook spelen de digitale middelen nu een grotere rol. Zo hoeft een afspraak niet altijd meer fysiek te zijn, maar kan dat ook door te videobellen. "Ik kan zien hoe de patiënt erbij zit en kan een inschatting maken en adviezen geven. Dat is best effectief en scheelt tijd."

Thuis of ziekenhuis?

Lilian merkt dat zieke mensen met klachten die op COVID kunnen wijzen vaak geneigd zijn om zich naar het ziekenhuis te laten doorsturen. "Wij hebben als huisartsen daarin wel echt de taak om uit te leggen dat een ziekenhuis je niet per definitie beter maakt, maar ondersteuning biedt."

Ze benadrukt meteen dat mensen die wel naar het ziekenhuis moeten, daar ook naartoe worden gestuurd. "Als dat niet nodig is, kunnen we mensen thuis houden. Met goede ondersteuning van de thuiszorg en ons."

Er is meer dan alleen corona Lilian Roelink, huisarts

Uitdaging

Het was voor de zorg een jaar vol uitdagingen. En dat kan soms pittig zijn. "Wij moesten de zorg draaiende zien te houden. Want er is meer dan alleen corona. Dat vind ik wel een uitdaging, want dat is iets wat we nog nooit eerder gedaan hebben."