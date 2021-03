Uitbraak zeer besmettelijke paardenziekte leidt tot onrust in Overijssel

Paardenfokkers en stallen kijken met angst en beven naar de uitbraak in Spanje. De dodelijke ziekte rhinopneumonie-virus is in Valencia uitgebroken op een concours waar honderden paarden waren. De Internationale Paardensportfederatie (FEI) besloot daarop in tien landen alle topevenementen af te gelasten. De ziekte heerst nu vooral bij de topsportpaarden, maar ook hobbyhouders maken zich zorgen.

De bekende ruiter en stalhouder Herman Koorman uit Hardenberg kent het virus als geen ander. Eind 2018 verloor hij drie paarden aan de ziekte. Door de uitbraak in Valencia moest hij wel even slikken. "Het is in Spanje precies dezelfde variant die ik hier had. Ook de neurologische. En ik krijg nu ook allemaal telefoontjes, met de vraag: Herman, wat kun je hier tegen doen?"

Vaccin

Koorman adviseert mensen met zorgen om de paarden in te enten tegen rhino. "Al voorkom je bij deze variant niet gegarandeerd dat ze ziek worden of het virus doorgeven." Door de neurologische variant van rhino kunnen paarden verlamd raken en uiteindelijk zelfs overlijden.

Ook paardenfokker Marijke Kromkamp uit Hengelo is bekend met besmettelijke ziektes in de paardenwereld. Ze richtte, nadat haar paarden meerdere keren ziek werden: zelf een meldpunt op en wil dat er een meldplicht komt op besmettelijke ziektes. "Hier waarschuw ik nou al jaren voor, ik ben puur begonnen om mijn paarden en die van anderen te beschermen tegen deze verschrikkelijke ziektes. Mensen moeten wakker worden en de ernst van de situatie inzien."

Ruiter Koorman blijft nuchter onder de uitbraak in Spanje. "Zolang het daar is het daar, dan maak ik me nog niet druk. En als het er is, dan doe je er weinig aan."

Gerco Schröder

De internationale paardensportfederatie FEI heeft vrijwel alle internationale wedstrijden tot 28 maart geschrapt wegens de uitbraak van het zeer besmettelijke en levensgevaarlijke rhinopneumonievirus. Gerco Schröder uit Tubbergen is één van de weinige springruiters die de komende dagen wél in actie komt.

De Tukker verblijft momenteel in Spanje. Niet in brandhaard Valencia, maar aan de andere kant van het land, in Vejer de la Frontera. "De paarden die hier nu zijn, zijn hier al drie à vier weken. Eigenlijk zitten we in een soort bubbel. Daarom gaat deze wedstrijd ook gewoon door. Maar natuurlijk maak ik me zorgen."